Odio y periodismo

El odio como desplante creativo, como ejercicio crítico, como principio axiológico, como pretexto escritural y analítico, pero jamás como pretexto para la revancha y para provocar un daño mañoso y alevoso al otro. Hoy por hoy, ya no hay distancias y casi cualquiera se vende al mejor postor. La necesidad y la amargura convierte al más ufano en un mercenario.

¿Todos tenemos un precio? Probablemente. Pero si no nos aferramos a una ética y una estética estamos perdidos. Luego entonces, esa furia y resentimiento contenidos hace de cualquier colega un revanchista a sueldo de los poderes fácticos que les giran cualquier cantidad de dinero y les pone el collar reservado para sus mejores perros de presa.

¿De qué les sirve ostentarse de haber pasado por un aula? ¿No les incomoda el asumirse como testaferros, por muy rascuache que pueda ser su medio? Sencillamente, no aprendieron nada y solamente exhiben su miseria humana.

¿Algo habrán aprendido de periodismo de altura? ¡Que van a saber de Hunter Thompson, de Richard Ford, Tom Wolfe, Gay Talase… Caparrós! Su diminuto intelecto y su cortísima altura intelectual los tiene tramando confabulaciones que los congratule con el que les paga. A fin de cuenta, lacayos. Y ya sé que dirán que cada uno escoge a un patrón; todavía puede preciarme de ser un espíritu libre y Godínez de abolengo. ¿Qué se le va a hacer?

Pero con mi pluma y mis ideas nadie se mete, ni se someten a mandato alguno. Ellas y yo seguimos siendo libres. Sólo soy rico a través de la lectura, mi familia y mis amigos. ¿Hace falta algo más? El pasado viernes pasó por Pachuca el gran periodista Arturo J. Flores, editor de Playboy México, ente otras lindezas, y una vez más me enseñó que entre más grande es la trayectoria, más humildes se tornan las personas. No como los miserables con los que me toca compartir oficio en este estado pauperizado y maquiavélico.

circozonico@hotmail.com