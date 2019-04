De muros y otras cosas: tan malo el pinto como el colorao…

En política exterior andamos muy erráticos. Como que a don Marcelo no se le dan esas cualidades para el manejo externo o si las tiene, su jefe no se las deja aplicar.

Caso Venezuela, muy incierta, supuestamente por temas constitucionales, pero ese es solo el argumento, lo subyacente tendrá que ver tal vez con empatías. No sabemos bien a bien cómo manejar el tema.

El caso de la solicitud de perdón al Reino de España y a El Vaticano, los dos respondieron negativamente. Andamos haciendo preparativos para los 200 años de Consumación de la Independencia y mediáticamente sonaría bien invitar al papa y al rey a presentar los perdones por los actos y abusos cometidos durante la Conquista, pero no habrá tal. Yo me pregunto, ¿de qué nos sirve que nos pidan perdón en caso de que así sucediera? ¿Nuestros pueblos originarios ya podrían estar tranquilos por esto? ¿Ya tendrían una mejor calidad de vida? El problema no son los perdones ni las reconciliaciones desde afuera, sino las acciones concretas para que nosotros mismos no los discrimináramos y despreciáramos. ¿Qué hemos hecho en su favor a lo largo de estos dos siglos? El tema no es externo sino interno.

El otro punto es el señor Trump y sus múltiples amenazas de cerrar la frontera por los riesgos que para ellos significa su frontera sur en cuanto a la migración. Nada estamos haciendo y cada vez el problema es mayor hasta que sea incontrolable. En lugar de fijar postura como país hacemos una consulta al pueblo sabio para ver si respondemos o no. Por fortuna los principales defensores de México están dentro de los Estados Unidos y son ellos mismos quienes se oponen a estas medidas de su estrafalario presidente. Mientras, nuestro gobierno hace mutis… La política exterior hace aguas.