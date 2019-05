Pasión por la educación

El 6 de junio de 1985, la FIFA prohibió la participación de los clubes ingleses en competiciones europeas, ratificando la sanción de UEFA tras la tragedia de Heysel, donde murieron 39 personas durante la final de Copa de Europa entre Juventus y Liverpool. La prohibición incluía cualquier partido amistoso de clubes, pero permitía competir a la selección inglesa, que por aquella época, se clasificaba para México 86 dirigida por Bobby Robson y encabezada por Shilton, Butcher, Hoddle, Hateley y Lineker. Fueron los años más oscuros del futbol inglés, que sopesó retirarse de la Copa del Mundo tras una discusión en el 10 de Downing Street, donde la primera ministra Margaret Tatcher propuso dejar a Inglaterra sin Mundial. El plan de emergencia del futbol vs. el hooliganismo arrojó la creación de la Premier League. Las medidas adoptadas funcionaban y la UEFA iba suavizando la sentencia para que clubes del tamaño del United, Arsenal o Liverpool compitieran. Pero era el propio gobierno británico, con su Dama de Hierro, quien se negaba a que sus clubes volvieran hasta que la plaga estuviera controlada; 34 años después de la expulsión, dos clubes ingleses jugarán la Final de la Copa de Europa. En todo este tiempo, el juego ha cambiado mucho más por fuera que por dentro. Prueba de ello, el ejercicio que uno de los principales patrocinadores de la Champions realizó en colaboración con miles de aficionados. Previo a la Final de Champions, se ha publicado un decálogo extraído de sus propuestas y opiniones. Son ellos quienes han votado por las características del aficionado perfecto: disfruta el futbol y no se amarga, nunca deja los alrededores del estadio como un basurero, entiende la rivalidad como algo deportivo, no como una batalla entre aficiones; respeta a todo y a todos, maleducados a su casa; llega con tiempo al estadio, rechaza las peleas tanto dentro como fuera del estadio, enseña a sus hijos los valores del juego limpio, no le gustan los medios de comunicación que fomentan la confrontación entre aficiones, anima sin parar hasta el final, aunque su equipo esté perdiendo y es capaz de ir al partido con un amigo del equipo contrario. La pasión es parte de la educación.