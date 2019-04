La carta y su onda expansiva en España

El episodio de la Conquista, y la figura de Hernán Cortés, son en España temas tan graves y vergonzosos como lo son en México, aunque de distinto modo: de un lado tenemos el resentimiento del conquistado y del otro la culpa que atormenta al conquistador.

No hay un español mínimamente decente que no se avergüence de los excesos de los conquistadores. Cortés es un personaje histórico repelente que nadie en España quiere tener como tema de conversación en su mesa; la opinión general es que el conquistador y su ejército eran una pandilla de brutos y su gesta, 500 años después, abochorna a la mayoría de los españoles. Yo he estado en más de una conversación, en España, tratando de hacer ver la parte positiva, que la hay, de aquel episodio sangriento cuyo resultado fue la fundación de nuestro país, lo cual (el mexicano hablando a los españoles de las bondades de Hernán Cortés) es casi ridículo, pero sirve para ilustrar el rechazo que produce el personaje.

La digestión de la Conquista ya está hecha en España, nadie, salvo algún que otro descerebrado, está orgulloso de aquella masacre que, repito, produce vergüenza; la sociedad española ya está mucho más allá del lugar al que pretende llevarla la carta de López Obrador, que llega con unos doscientos años de retraso. Frente a Hernán Cortés, el español está del mismo lado que el mexicano, ambos lo repudian, ¿no es esto más importante que la disculpa que se pretende obtener?

Además conviene tomar en cuenta que los conquistadores eran los aventureros, la parte que salía al mundo dejando en la península a los españoles que no querían irse de su pueblo; fue la España cosmopolita la que conquistó México, la que dejó su país para instalarse aquí, y nosotros somos los herederos de ellos, de los conquistadores y de todos los que vinieron después; la España conservadora y pueblerina se quedó en donde estaba y son sus asombrados descendientes los que acaban de recibir la carta de López Obrador.

Las atrocidades de la Conquista son muy evidentes, tanto que han sepultado la parte positiva que, como decía más arriba, existe; el historiador francés Christian Duverger, que parte con la ventaja de no ser ni español ni mexicano, nos ofrece un interesante perfil del conquistador en dos de sus libros: Hernán Cortés (2005) y Crónica de la eternidad (2012), los dos publicados en español por la editorial Taurus. Además de la lengua, la religión, la planta arquitectónica de las ciudades, las costumbres que, para bien o para mal, trajeron aquí los conquistadores, Duverger nos cuenta que ya en 1524 Cortés veía con claridad que México no necesitaba de la tutela del reino, defendía el sincretismo y no aplicaba la segregación racial, ni desde luego la prohibición de los matrimonios mixtos que imponía Carlos V desde su trono en España. La Santa Inquisición no pudo operar en México mientras estuvo Cortés, nos cuenta Duverger, y luego expone un episodio revelador: en el Colegio de la Santa Cruz, en Tlatelolco, que fundó Cortés con la ayuda de los franciscanos, se enseñaba en nahua y en latín, no en la lengua del imperio. Estas son las cosas que cuento cuando en una conversación mis interlocutores españoles comienzan a destazar al conquistador.

Pero volvamos al tema de la carta que el presidente López Obrador envió al rey y que ha provocado una onda expansiva en la política española. A unos días de que empiece la campaña electoral, la carta de López Obrador ha venido a desatar un ríspido intercambio de declaraciones entre la izquierda y la derecha sobre la responsabilidad que podría, o no, tener la España del siglo XXI en aquel episodio de hace 500 años. El partido Popular, Ciudadanos, y el partido de extrema derecha, Vox han salido a defender, indignados, más que la actuación de los conquistadores, que es difícil de defender, el honor de España (si es que eso existe); les parece indignante que alguien exija disculpas al Estado y han situado a López Obrador, en sus discursos y ya en plan hiperbólico, como otro de los líderes populistas de América, un apartado que, dicen cada vez que pueden, incluye a Bolsonaro, Maduro y Donald Trump.

Por su parte el partido Podemos, de izquierda, apoya la petición de López Obrador y está dispuesto, si gana las elecciones, a hacer un mea culpa colectivo, que como decía hace unas líneas ya se ha hecho, y a disculparse con México por los abusos cometidos durante la Conquista. El partido socialista, que ahora gobierna, ha rechazado oficialmente la carta de López Obrador pero, seguramente por puro cálculo electoral, para no coincidir ni con la derecha ni con Podemos, ha evitado hacer sangre con sus declaraciones. Pero a quien le ha venido de perlas la carta de López Obrador es al independentismo catalán, que se identifica plenamente con México por ser un país que se independizó de España, y que ahora se queja de los agravios cometidos por el imperio español, una situación en la que ellos, desde la ignorancia y el delirio absoluto, se ven plenamente reflejados.

Al final será difícil que España se disculpe, pero el efecto político que ha producido la carta del presidente López Obrador es innegable, ha logrado introducir en las campañas políticas, y en la discusión cotidiana de la sociedad española, el tema de los abusos, las bondades y las vergüenzas de la Conquista.