El cuaderno de Jimena

Una notable vida vivida en tecnicolor(BBC), Un maravilloso ser humano(Mercedes), Era único, al igual que su historia(Fórmula 1), La palabra leyenda se usa muy seguido, pero no hay duda que aplica para Niki Lauda(AutoSport), Un mito resucitado(El País), Héroe de la F1 y empresario atrevido(El Mundo). Pocas veces el mundo entero llora en conjunto la partida de un atleta, pero ello solo es una pequeña muestra de lo que significó Niki Lauda no solo para el automovilismo, si no para el deporte en general.

Dicen que leyenda solo te haces tras la muerte, pero él desde los 27 años demostró que no era así, justamente cuando la engañó y regreso para ganar su segundo campeonato en la Fórmula 1. Uno de sus dos notables regresos. Los tributos no han dejado de llover desde que se dio la noticia de su fallecimiento a los 70 años edad y entre todos los positivos adjetivos que lo describen, lo de notable hombre, notable carrera, notable vida es lo que más se repite. Por lo mismo ¿Qué más se puede decir de una figura así? ¿Qué era lo que lo hacía tan especial? No se trata de solo los que tuvieron la fortuna de verlo competir, si no de aquellos afortunados de conocer al ser humano que era. Una persona especial, sin miedo a decir lo que pensaba, con una mirada penetrante incluso más imponente que las huellas que dejó el fuego en su rosto y que inspiraba por sobre todas las cosas respeto, son algunos de los comentarios.

Como no pocas historias de superación, Lauda, proveniente de una familia de Viena que se opuso en su mayoría a su pasión por los autos, tuvo que empezar como mecánico en un taller y ahogarse en deudas para perseguir su casi obsesión de ser piloto. Hoy decimos ¡Qué bueno que lo hizo!. La historia de la máxima categoría no sería la misma sin él, sin un Senna, sin un Schumacher. “Nunca tomaría antes de una carrera. Por supuesto, después de una, tenía que. Cada carrera podría haber sido mi última” recordó en una ocasión para The Telegraph. A pesar de su enfoque, determinación y a diferencia de lo serio que se le muestra en el film Rush, Niki tenía humor y carisma. Ahora le toca a la escudería que tuvo la fortuna de vivir de su genio en los últimos años aspirar al doble campeonato de piloto y constructores por sexto año consecutivo para un récord que se sumará a los tributos del más importante atleta austriaco.