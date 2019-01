Ese domingo en New Orleans Tom Brady tenía 24 años y estaba exactamente a 6 meses de cumplir los 25. Portaba junto a su equipo el uniforme azul, pero ese jersey “12” todavía no pesaba por parte de su franquicia, al contrario, al que portara ese número después del legado que dejó Terry Bradshaw solo podía llamársele en el mejor de los casos valiente. Los Patriotas simplemente no se supone que debían estar ahí y mucho menos conquistar su primer Vince Lombardi. Por lo menos así lo veía la prensa y la afición en 2002. Brady no dejaba de ser la elección 199 en la sexta ronda del draft del 2000 y Bill Belichick, con seis años de experiencia como entrenador en jefe, presumía un récord negativo.

Todo lo contrario del lado de los Rams de San Luis, que en aquel entonces estaban al borde de una dinastía. Era la época de Kurt Warner y de una ofensiva de récords en tres temporadas que fue apodada The Greatest Show on Turf. 72,922 espectadores, Mariah Carey para el himno, U2 para el show de medio tiempo y por supuesto una ceremonia en honor a las víctimas del 11 de septiembre. George Bush era presidente y Estados Unidos ya había invadido Afganistán. En otro ámbitos Friends era la serie más vista en televisión y Lebron James todavía no llegaba a la NBA. El marcador fue 20-17, pero más allá de la sorpresiva victoria de Nueva Inglaterra, nadie imaginó el futuro que llegaría para Brady y Belichick.

En 17 años han habido 11 distintos campeones en las Grandes Ligas, incluidos los Cachorros de Chicago tras 108 años de espera. En la NBA los Lakers conquistaron cinco campeonatos, al igual que los Spurs, mientras que los Warriors van en ese camino y de manera consecutiva. Lebron ya consiguió tres anillos, se fue y regresó a Cleveland y ahora disfruta la vida en la costa oeste. Big Bang Theoryy Game of Throneshan sido obsesión de televidentes. Donald Trump es presidente y EU sigue con tropas en Afganistán y otros países. En cuestión de los comerciales de 30 segundos en el SuperBowl, pasaron de costar 1.9 mdd a 5.1 este 2019. De aquellos Pats campeones, ninguno ha llegado al Salón de la Fama aún, de los Rams en cambio, Marshall Faulk, Orlando Pace, Kurt Warner y Aaneas Williams ya están ahí.







Mucho ha cambiado el mundo en 17 años, pero algo permanece igual: Bill Belichick y Tom Brady presentes en el partido en que año con año casi 1700 jugadores de 32 franquicias sueñan en estar. Si bien los Rams fueron testigos en primera fila del nacimiento de la dinastía patriota, está la posibilidad, exactamente 17 años después de esa tarde en el SuperDome de Louisiana, que sean los testigos de la muerte de la misma.Solo las vueltas que da el deporte como la vida lo dirá.