El cuaderno de Jimena

En Forbes su descripción dicta lo siguiente: Divide su tiempo en dirigir la compañía constructora más grande de España, Grupo ACS, y el popular equipo Real Madrid. Impulsó los ingresos por patrocinios y merchandisingen su primera etapa como presidente entre 2000 y 2006. Fue reelegido en 2009 por un club con valor de 3.6 mil millones de dólares. Ha sido CEO de Grupo ACS desde 1997 donde es dueño del 13% de las acciones. 72 años. Viudo. Tres hijos.

En unos tres años y medio, si no es que antes de que esté terminada la obra, se agregará a esa semblanza que es el responsable de la renovación de uno de los recintos deportivos más legendarios del mundo, para lo que tuvo que pedir un préstamo de 525 millones de euros que pagará en 35 años. “Hará que el Real Madrid pueda seguir siendo competitivo en un escenario del fútbol internacional cada vez más difícil”. Florentino Pérez asegura que las nuevas instalaciones del Estadio Santiago Bernabéu se traducirán en 150 mde extras anuales. Lejos han quedado los tiempos delcampo de la calle O’Donnell y el estadio de Chamartín y si bien nadie puede negar la inteligencia y visión del “Presi”, un exitoso hombre de negocios, no hay quien tampoco pueda negar que la asignatura pendiente en la casa blanca es la conquista de un título de liga y no un estadio remodelado. No hay más.

16 años como presidente y solo cuatro Ligas, contra nueve que ha ganado el Barça desde el 2000. Dos Copas del Rey, por seis del máximo rival. Como decía Santiago Segurola hace unas semanas en El País “El prestigio de la Copa de Europa no es un salvoconducto para desdeñar, tapar y olvidar los repetidos fracasos del Real Madrid en la Liga”. Por años se le criticó fichar a galácticos, hasta que el verano pasado tras la salida de Zidane y Cristiano, contra todo pronóstico decidió apostar por jóvenes, “vamos asentando las nuevas bases del presente y del futuro… hay que incorporar ese talento joven que marcará el futbol de los próximos años” dijo, pero muchos comenzamos a comprender que era la inversión en el nuevo estadio la verdadera razón detrás de esta “estrategia” . El resultado sabemos ha sido un fracaso.

A todo esto se suman sus escándalos que no son pocos: pelear porque una final de Copa no sea en el Bernabéu para que el Barça no tuviera posibilidad de festejar ahí, el rompimiento con Cristiano, el no fichaje de De Gea, la indebida alineación de Cherysev, le tocó lo de Benzema y Valbuena, la sanción de FIFA por el caso de menores que apelaron con éxito y obviamente la cereza en el pastel con el caso Lopetegui y la Selección de España. Ni que decir de temas extra cancha, con una acusación de querer comprar el silencio de un periodista, así como la sombra de corrupción en Grupo ACS en ciertos casos. Cuando le conviene es del Real Madrid, cuando no es de la constructora “Mi despacho es ACS. Yo ayudo en el Madrid. Yo no gano dinero en el Madrid. Mi vida es ACS". Pero sus números ahí están. Actualmente es el puesto #1057 de los millonarios del mundo con un valor personal de 2.4 mil millones de dólares.