Repensar el enfoque económico

A partir de la década de 1980, se instrumentaron diferentes políticas de ajuste estructural que cambiaron radicalmente el modelo económico en México. En particular, se ejecutaron políticas que privilegiaron la estabilidad macroeconómica, redujeron el proteccionismo comercial, desregularon los mercados financieros, liberalizaron la inversión extranjera directa y limitaron la participación pública en la economía.

Un rasgo importante de las políticas de ajuste estructural es que su diseño y aplicación se basó en diferentes suposiciones económicas. Por ejemplo, se asumió que al entrar en operación el Tratado de Libre Comercio de América del Norte -TLCAN- (actualmente reemplazado por el T-MEC) se desarrollaría ampliamente la estructura industrial del país.

En particular, se consideró que las empresas extranjeras líderes del sector maquilador impulsarían a las compañías nacionales proveedoras de dicho sector a emplear nuevos avances tecnológicos, mejorar la capacitación de su capital humano, mayor inversión en investigación y desarrollo, etcétera.

Asimismo, las reformas implementadas se basaron en un enfoque de fallas de mercado. Esta perspectiva considera que la intervención del gobierno en la economía debe permitirse únicamente para corregir las fallas de mercado. Es decir, dicho enfoque relega la participación del sector público hacia actividades meramente administrativas, reguladoras y facilitadoras.

Durante el sexenio del Presidente Peña, la política de desarrollo productivo nacional se apegó a este enfoque económico. Por ejemplo, el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 estableció que “una renovada política de fomento económico aspira también a orientar la actuación de la Administración Pública hacia la eliminación de fallas de mercado y de información, que impiden a sectores o regiones alcanzar su máximo potencial y un México Próspero”.

Sin embargo, estas reformas y el enfoque empleado no lograron mejorarlas condiciones de desarrollo del país. Hasta el día de hoy, la economía mexicana no ha crecido lo suficiente, la estructura productiva doméstica es débil, no hay desarrollo tecnológico, no se han generado empleos de calidad, etc.

Próximamente, el Presidente López Obrador deberá presentar el Plan Nacional de Desarrollo (PND). El PND es el principal instrumento de planeación del país. En él se traza la ruta crítica que el gobierno seguirá durante seis años.

El PND representa una oportunidad para delinear un nuevo enfoque económico. Una perspectiva que permita al sector público ir más allá de corregir fallas de mercado, que privilegie el equilibrio económico sobre el presupuestal, que entienda cómo funciona realmente el sistema monetario actual, y que reconozca la necesidad de contar con una política industrial. Solo así podremos verdaderamente transformar nuestra nación.