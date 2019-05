¿Y el informe financiero del IMSS?

La renuncia de Germán Martínez a la dirección general del IMSS desató los demonios. En los 75 años de existencia de la institución fue el director con menor fuerza política que el titular de la Secretaría de Salud. No pudo administrar con libertad las finanzas del IMSS ni imponer estrategias bajo su criterio ni influir en las licitaciones públicas de medicinas y menesteres.

Martínez Cázares vivió el rechazo del sector porque no logró superar el desconcierto en delegaciones y unidades médicas de especialidad y no pintó al IMSS dentro del Plan Nacional de Desarrollo. No pudo con la fuerza de Christian Cervera, secretario general del IMSS, y de Flavio Cienfuegos, director de Administración, quien sustituyó a Pedro Centeno en el puesto a petición propia. Ambos funcionarios están fuertemente ligados a uno de los hijos de López Obrador.

La crítica de Germán Martínez contra la política de austeridad implementada por el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, desató otro demonio que deambula en los pasillos de secretarías de Estado, empresas productivas y organismos públicos por la disminución presupuestal. Provocó alarma porque no entregó el informe financiero anual al Consejo Técnico del IMSS que deberá revisarlo y aprobarlo para ser canalizado al Congreso de la Unión en junio próximo, en cumplimiento al artículo 273 de la Ley del Seguro Social.

Este informe analiza la situación financiera y presupuestaria, presente y futura del IMSS, y los principales riesgos que enfrenta. Dejó la idea de que ahora sí puede estar en quiebra técnica; sería histórico que no se presentara el documento, y desataría especulaciones no deseables. Hay quien me dice que la política social del gobierno está en juego.

Por lo pronto, dos personajes se mencionan para ocupar la plaza vacante: César Antonio Medina, delegado en Tabasco, y el ex senador Humberto Mayans. Hay que esperar.

Cuarto de junto

Un impuesto a la explotación de caliza en Nuevo León, como propuso el senador panista Víctor Fuentes encarecería el cemento y, por ende, la vivienda social. Hay quien dice que los predios de las mineras de piedra son oro molido para desarrolladores, y por eso la propuesta... Sí es contrastante: el gobierno trabajó junto a Uber para la retención de impuestos, pero esto no ha sido posible con las autoridades de la CdMx, que comanda Claudia Sheinbaum; no hay diálogo.

jesus.rangel@milenio.com