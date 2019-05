Los informes incompletos de ICA

El lunes pasado fue la asamblea general de accionistas de Empresas ICA. Se ratificó como presidente del consejo a Bernardo Quintana Isaac, se aprobaron los resultados financieros que reflejaron pérdidas en 2018 por 11 mil 790 millones 272 mil 49 pesos, una reducción en la parte variable de capital del corporativo por 7 mil 940 millones y también aumentar en 100 millones de pesos la parte variable del capital social.

Ayer la empresa liberó los informes del propio Quintana y de la directora general, Guadalupe Phillips Margain, quienes explicaron, entre otras cosas, la reestructura financiera y el procedimiento del concurso mercantil para los años 2016, 2017 y 2018. Se entregaron los documentos de los auditores independientes y de los comités de Auditoría, Prácticas Societarias, Finanzas y Planeación.

Se dieron mínimos detalles sobre el acuerdo concursal. Como usted recuerda, el 25 de agosto de 2017 Empresas ICA anunció que junto con sus subsidiarias solicitó el concurso mercantil. El uno de marzo de 2018 se aprobaron los acuerdos con los acreedores y el día 16 de ese mes se confirmó la terminación del concurso.

Entre otras cosas se acordó una quita de 90.90 por ciento sobre las cuentas por pagar en contra de la empresa y el resto se pagaría vía la capitalización y/o dación en pago de las acciones representativas del capital social de Icaten; una quita fiscal similar a la otorgada por los acreedores comunes, y la renegociación de pasivos.

Hay algo que no me quedó claro: la afirmación, avalada también por los auditores Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, en el sentido de que se dejó a Empresas ICA en la “imposibilidad de continuar realizando las actividades primordiales objeto de su constitución”. Ingeniero Quintana, ¿ICA vive, murió o se dedicará a otra cosa? ¿Por qué en los documentos no se menciona el tema del NAIM?

