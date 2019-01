El PIB de Peña y del ‘huachicol’

Este miércoles el Inegi dará a conocer el PIB preliminar para el cierre de 2018 y del gobierno de Enrique Peña Nieto. Las estimaciones de especialistas van de 2 a 2.3 por ciento; en la primera opción se tendría un crecimiento promedio sexenal de 2.4 por ciento y en la segunda de 2.45 por ciento.



No será mal resultado si se toma en cuenta que el promedio sexenal del PIB con Vicente Fox fue de 2 por ciento y de Felipe Calderón de 1.8 por ciento, aunque sería menor a lo que inicialmente se previó frente a las reformas constitucionales y las necesidades del país. La tendencia para 2019 es de 1 por ciento, según Bank of America Merrill Lynch, a 2.5 por ciento del Banco Mundial y la OCDE.



El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que crecerá este año más de 2 por ciento y que en su sexenio el PIB logrará niveles mucho mayores a los de sus antecesores, aunque el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado lo calculó en 2.6 por ciento, “solo una décima por arriba del sexenio previo, y similar al promedio de los últimos 25 años”.



Por lo pronto, para este 2019, el problema de abasto de gasolina tendrá un efecto negativo en el PIB. Gabriel Casillas, director general adjunto de Análisis Económico y Bursátil de Grupo Financiero Banorte, consideró que en lo que va del año hasta el día 18 el impacto fue de 0.12 por ciento; si continúa hasta finales de enero será de 0.17 por ciento y si se mantiene hasta concluir febrero alcanzará 0.3 por ciento.



“El impacto será moderado”, destacó, y lo atribuyó a tres elementos: “la afectación limitada a alrededor de 13 estados; no se ha suspendido la actividad económica en su totalidad, sino que ha habido afectaciones localizadas en algunas industrias, y aún no finaliza el evento, añadiendo mayor incertidumbre sobre la afectación total. A pesar de lo anterior, mantenemos nuestro pronóstico del PIB para 2019 en 1.8 por ciento anual, reconociendo riesgos a la baja”.



Creo que será mayor el efecto porque los costos de cerrar ductos y priorizar carros-tanque para abastecer de combustible a todo el país serán más altos, y no se ha dicho de dónde saldrán los recursos para no afectar el Presupuesto de Egresos 2019 ni la estabilidad fiscal. Además, los efectos políticos apenas empiezan, como la denuncia del PAN por la explosión del ducto en Tlahuelilpan.



Cuarto de junto



La titular de Semarnat, Josefa González Blanco, mandó un mensaje contundente a las empresas que buscarán participar en la construcción de la Refinería Dos Bocas en Tabasco y el Tren Maya al señalar que no habrá carta abierta para violar la legislación ambiental en proyectos estratégicos. Serán multados, y la prueba son los 14 millones de pesos contra SCCA impuestos por ASEA en el desmonte del terreno de Dos Bocas.

