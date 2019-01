Contenedores saturan patios

Más allá de la negociación política para que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pague los 5 mil 500 millones de pesos que exige la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por adeudos de varios años, el problema de la transportación de mercancía por ferrocarril ya se extendió al de transporte por carretera y por barco, y al PIB. Además, no hay camiones suficientes ni choferes.



¡Qué forma de desmadrar al país! Urge estabilidad para promover el crecimiento nacional, el empleo, la riqueza y su distribución, y por eso deben resolverse los problemas de los trabajadores y las maquiladoras, la falta de distribución adecuada de gasolinas y los maestros que bloquean las vías del ferrocarril. Las pérdidas son millonarias.



Los datos no reflejan toda la gravedad del problema. Hay 251 trenes sin carga y 2.1 millones de toneladas inmovilizadas y que están en patios ferroviarios o en las propias empresas; más de 720 contenedores con exportaciones diarias vía ferrocarril desde el Valle de México hacia los puertos detenidos por todas partes, llámense granos, automóviles, combustóleo, minerales, cerveza, tequila, electrónicos y demás.



No se ve pero hay desempleo o parálisis temporal de trabajadores; altos costos por el traslado de mercancías por camiones que son insuficientes aunado a la negativa de choferes de viajar al Puerto de Lázaro Cárdenas por la inseguridad, y los cientos y cientos de contenedores ya vacíos que están inutilizados en patios ferroviarios de Cuautitlán, Pantaco, Querétaro, San Luis Potosí y otras estaciones del Valle de México que están a punto de saturación.



Cómo estarán las cosas que para evitar más costos que repercutirían en el consumidor final, se acordó que el almacenaje de contenedores será gratuito pero que el costo por demoras de movimiento correrá a cargo de los agentes aduanales que cobran 10 mil pesos por cada uno de los 34 mil 260 contenedores que llegan semanalmente a los Puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas.



Cuarto de junto



El nuevo director general de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, Luis Antonio Luna, se reunirá con la comunidad portuaria para dar seguimiento a proyectos como el Corredor Transístmico... L’Oréal anunció que ocupa el primer lugar mundial entre las 581 industrias más grandes del mundo que integran el Índice de Reputación EthicalQuote de Covalence... Grupo Salinas, fundado por Ricardo Salinas, obtuvo el primer lugar del Premio Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2018 del INAI... PepsiCo invitó a estudiantes de licenciatura o maestría con pasión por el mundo de los negocios a registrarse en el desafío global Dare To Do More, con duración de 12 semanas; el 10 de febrero es la fecha límite de registro...

