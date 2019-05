Injuriamos porque no llegan los cambios

Paulo Freire es un gran maestro de dimensión latinoamericana y universal, beatificado por el Papa Benedicto XVI, tiene varios libros pequeños entre los que sobresalen: “Educación como práctica de la Libertad” y “Pedagogía del Oprimido”.

Juntamente con estos libros, varios otros llenan el repertorio de este gran maestro popular, que llevó su pasión educativa a muchas naciones, sobre todo a países llamados del tercer mundo, donde siempre sostuvo que toda educación auténtica, es una práctica de la libertad, si se imparte no como educación bancaria, sino como educación que lleva el contenido de respeto a la conciencia de cada persona que se supone quiere ser libre...

Paulo Freire sostiene que todas las naciones oprimidas por cualquier sistema, de derecha o de izquierda, se llega un momento nacional en el que la nación entera se encuentra en un estadio nacional de transición.

Estadio nacional difícil, porque se puede enseñorear de la nación o de la comunidad pequeña donde se vive, la impaciencia por el cambio anhelado, percibido como posible, según se escuchó el anuncio y lo captó la nación o comunidad en cuestión. En general, las grandes comunidades no saben de esperas, ni de pedagogía popular, ni de procesos. Quieren el cambio y cuando no se da, llaman habladores a quienes están al frete de sus comunidades y los comparan a sus antiguos opresores...

Cuando una comunidad o nación, saben vivir en una transición social, están en una escuela de aprendizaje social, de análisis que a veces es certero, a veces es ambiguo y lleno de incertidumbre; para el creyente puede ser tiempo de cautiverio bíblico, donde aún se dan los elementos de esclavitud, o tiempo de esperanza, donde bien se sabe que los tiempos son difíciles, pero que en el horizonte alcanza a vislumbrar los rasgos de algo nuevo que ya casi se asoma. Poco se resuelve sin tan sólo alguien se contenta con recordarles el 10 de mayo a quien señalan como culpables.

Tanto en el campo civil como en el religioso, vivimos tiempos de transición donde lo más peligroso es que reclamemos una solución de inmediato, bajo la acusación de que de no hacerlo, se vive en el engaño, el doblez o faltas a la verdad. Al estadio de transición comunitaria o nacional, les hace vivir también el cuidado de los procesos que son lentos como procesos sociales donde hay que vigilar que unos no se vayan muy adelante, y, otros no se queden muy atrás. “Vísteme despacio que voy de prisa”. Para no perder tiempo.