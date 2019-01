La corrupción y la otra impunidad



A paso lento, pero sostenido, México sigue refrendando su ubicación como uno de los países más corruptos del mundo. De acuerdo al Informe 2018 del Índice de Percepción de la Corrupción, presentado ayer por Transparencia Internacional, nuestro país perdió tres lugares y un punto en la calificación: pasó del lugar 135 en 2017, al 138 el año pasado. El retroceso no deja de ser paradójico, puesto que entre 2016 –año en que se creó el rimbombante Sistema Nacional Anticorrupción- y 2018, retrocedimos 15 lugares, pasando del lugar 123, con una calificación de 30, al lugar 138, con una calificación de 28.



Conviene aquí preguntarse ¿de qué ha servido el barroco, costoso e incompleto sistema anticorrupción que como país hemos construido, si en vez de avances tenemos retrocesos en esa materia? 297 Integrantes de 33 Comisiones de selección –considerando los de las 32 entidades federativas, más el sistema nacional- y 165 más de los 33 Comités de Participación Social (y lo que estos últimos cuestan al erario público) no han sido suficientes para que nuestro país no siga descendiendo y se ubique en los últimos 42 lugares, de entre 180 países estudiados. ¿Cómo es posible que durante los más de dos años de vida de esta estructura, nadie se haya enterado del descarado robo de combustible y sus redes de corrupción que lo sostienen en todo el país? Pudo más la voluntad política de un solo hombre, que todo un inservible aparato burocrático construido para supuestamente combatir la corrupción.



La corrupción, más que un “producto cultural” es una cultura, o un modo de vida, que tiene sus raíces en la impunidad, la complicidad y la ausencia o debilidad del Estado de derecho. Tan corruptos son los que roban, u obtienen dinero indebido por actos u omisiones relacionados con el ejercicio de sus atribuciones o actividades, como el que viola la ley. Por ejemplo, ¿qué se ha hecho para evitar que en Jalisco los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia tengan una percepción bruta de 187 mil 493 pesos, por encima de los 157 mil 885 que percibe el Gobernador del Estado, violando impunemente el Artículo 127 de la Constitución Federal?



La impunidad no solo es que no se castigue al que comete un delito o viola la ley, sino que se es doblemente impune cuando los que realizan dichos actos son los impartidores de justicia, quedando la sociedad en estado de indefensión, al no existir nada ni nadie que pueda impedirlo o evitarlo. Si en Jalisco y 13 estados más ya fue eliminado totalmente el fuero y ningún funcionario ha sido castigado por corrupción, eso quiere decir que existe un fuero político o de facto que dota de una impunidad más poderosa a ciertos funcionarios. Así nunca vamos a mejorar en corrupción, por más que se elimine el fuero y tengamos sistemas anticorrupción.