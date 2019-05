¿Es autónomo el Poder Judicial?

Recientemente, ya sea con relación a sus remuneraciones o exámenes de control de confianza a las que se propone someter a sus integrantes, un mito se ha propalado de forma cada vez más recurrente: el de la supuesta “autonomía” e “independencia” del Poder Judicial. Tanto a nivel federal como local, con dolo o ignorancia supina, se esgrime el argumento ranchero –por no decir feudal– de que el Judicial es un poder soberano (¿?) que ‘no puede ser tocado ni con el pétalo de una rosa’ por los otros Poderes.

Dice el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que aplicar las pruebas de control de confianza a jueces y magistrados “es una intromisión”; y el que “un poder, cualquiera que sea, califique a otro poder, va en contra del orden institucional”. Ya antes otro ‘egregio’ jalisciense había dicho que las relaciones entre poderes se explican a través de la ‘Teoría de la Rayita’: se pinta una raya y ninguno de los poderes puede pasarla, so riesgo de ser acusado de invasión. Ambas interpretaciones, sesudos aportes a la teoría constitucional de Jalisco para el Mundo.

Para empezar ningún poder es “soberano”. En un Estado Democrático y Constitucional de Derecho, la soberanía radica en la Constitución. El Judicial, si bien es un Poder, es de naturaleza sui generis, ya que no “emana (directamente) del pueblo”, sino que se instituye por determinación del Poder Legislativo, que sí es de origen popular.

La esencia de la doctrina de separación de poderes, no es crear poderes autárquicos o ínsulas fuera del control de los otros poderes. Lejos de eso, lo específico es su interdependencia y coordinación; así como la subordinación de todos al orden constitucional.

Respecto de la autonomía, la Constitución de Jalisco sólo la reconoce en términos técnicos, de gestión, administrativos y presupuestales para algunos organismos públicos, pero nunca en un sentido de autodeterminación o autorregulación, al margen del orden constitucional o de los otros Poderes. Por su parte, la independencia es un principio o deber ser en la conducta de las personas integrantes de un Poder, pero nunca un atributo de este último.

Si la aplicación de exámenes de control de confianza “va en contra del orden institucional”, conviene preguntarse si cuando el Poder Judicial emite jurisprudencia, resuelve acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, u otorga un amparo, ¿no es “intromisión” en los actos y decisiones no solo de otro Poder, sino de hasta otro orden de gobierno? ¿Por qué cuando el Legislativo los designa no dicen también que está interviniendo indebidamente, puesto que a ellos sólo los elige Dios? ¿Y por qué no critican que el Ejecutivo incluya su oneroso presupuesto e inconstitucionales sueldos en el Presupuesto de Egresos del Estado, que este formula y el Legislativo aprueba? Congruencia, ¡por favor.