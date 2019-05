La austeridad republicana, por supuesto, ha ido demasiado lejos. Tanto que Germán Martínez tuvo que renunciar al IMSS alegando que la Secretaría de Hacienda no lo deja trabajar. Algunos canallas quisieron hacernos creer que el ex panista en realidad dejó la chamba porque no aguanta nada, y se asustó porque lo querían operar en un hospital del Seguro en el Edomex.

Eso me recuerda a un viejo amigo que venía de un medio donde lo consentían para reportear y cuando llegó con nosotros estaba muy atribulado porque sus viajes eran con el perradón, lo mandaban a hoteles de medio pelo y tenía que compartir habitación. Le dije que olvidara su pasado chaparro burgués, que aquí se haría hombre de bien. Le costó uno y la mitad del otro.

Como sea, me gustó el tono drama queen de las chorromil cuartillas con las que Martínez se despide, aunque no logra superar el melodrama ranchero estilo Libertad Lamarque de Jelipillo Calderón cuando pide la protección del gobierno.

Y es que cuando no estás acostumbrado a la austeridad, ésta puede ser muy dolorosa, muy difícil. Casi tanto como tener una secta satánica como la del señor Keith Raniere llamada Mxyzptlk, o algo así como el gnomo enemigo de Superman. Quizá lo primero para tener una organización que condena a mujeres a rebasar todos los estándares de Harvey Weinstein sería ponerle un nombre más descriptivo como “Te la vamos a dejar cayetano”.

Y lo peor es que esta gente no solo deja colgado de la brocha a Emily Salinas, que ya quería poner en acción tantos estudios en Harvard para administrar la franquicia mexicana de la secta satánica, sino que también me lo están señalando como adicto a las orgifiestas kinky estilo Raniere, al que hasta hace muy poco veía como un semidiós con pies de barro.

Ahora no puedo dejar de imaginarme a Charly Salinas vestido de Mauricio Garcés presidiendo esos pachangones.

Como quiera que sea, hay quien dice que Jelipillo Calderón regañó a Germán Martínez por irse al lado oscuro, digo, moreno. Lo dudo. Simplemente está poco habituado al cuentachilismo. Y quizá tenga razón. Aunque en su primeros informes don Germán no da constancia del apocalipshit en el IMSS que ahora describe con dramatismo, a lo mejor Amlove debería darle una checadita al amarrón de cinturón, no vaya a ser que se haya pasado de tueste.

