‘Mexicans Got Talent!’

Hay un video vitalizado en ya saben dónde, en el que se puede apreciar un grupo de venezolanos que saltándose las trancas diplomáticas e históricas le piden a Donald Trump que derroque a Maduro, y que si lo hace ellos construyen el muro “y hasta se lo pintamos”. Conmovedor y chispeante documento audiovisual que revela la enorme confianza que genera Doland Trump convertido en un luchador por las causas de la democracia, aunque tenga el espíritu solidario del payaso de Eso.



Yo les pediría que del lado nuestro se le guarde un espacio para rendirle homenaje pictórico a mi licenciado Peña por conseguir que durante su sexenio México cayera más de 30 lugares en la percepción en materia de corrupción según Transparencia Internacional. En este sentido estoy seguro de que nos hicieron chanchullo, México, después de lo del huachicoleo, deberíamos estar todavía más abajo.



Como quiera que sea, lo que parece más curioso es que estos venezolanos no aprovecharan la plataforma de las conferencias mañaneras de AMLOVE, el espectáculo favorito de México, donde lo inesperado es lo más común. Es una lástima que no hubieran aprovechado este espacio multidisciplinario y revista musical matutino para manifestar su espléndida idea seguramente inspirada por Guaidó.



Es en La mañanera donde ocurren las cosas: ahí han muerto aigriopuertos y los humildes salarios de la alta burocracia; ahí nació la guerra contra el huachicol y vemos cómo los periodistas hacen su consultorio sentimental con preguntas de media hora; ahí aparecen gatos, se cuela la gente a la brava y Nino Canún fue tristemente abucheado.



Será ahí, dónde más, el lugar que de darse, Juanga elegiría para resucitar. Allí veremos en vivo y a todo color la próxima derrota del Cruz Azul en una final. Y un día, segurito, se apersonará Fox para exigir que le devuelvan su pensión.



De hecho para que tenga rating, la venta de garaje de camionetones machuchones, al igual que la recolección de firmas para el partido del Chikiliquadri cuya primera intención será desaparecer Oaxaca, deberían de ser en La mañanera, el verdadero show Mexicans Got Talent!

