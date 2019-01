Me extraña que siendo arañas no se hayan quejado amargamente porque a la canasta básica le agregaron carne de res, puerco, pescado, pan y huevo, alegando, por lo menos, que por actos irresponsables de esa naturaleza alguna calificadora de esas que da y quita y con el diablo se desquita nos va a bajar alguna calificación.



Hay gente muy humanista, de esos que trabajan de analistas financieros (que suelen ser tan duchos como los analistas pamboleros), que opinan, con justa razón, que incluir esos productos puede desbalancear nuestras finanzas y ponernos en peligro. Ya ven lo qué pasó con el salario mínimo, que nomás lo aumentaron tantito y ya se fueron del país 15 maquiladoras de esas que les pagaban a los obreros prácticamente sueldos como los que ganaba Osorio Chong, un prócer de la patria, mientras se paseaba en alguno de esos camionetones blindados desde donde miraba cómo casi ni crecía el huachicoleo en más de 3 mil por ciento aquí, acá y en el más allá.



Digo, si durante los sexenios panistas y priistas ni se habían agregado estas cosas que ni nutren ni nada a la canasta básica, seguramente era para sostener la estabilidad macroeconómica.



A ver si las calificadoras que lican, pican y descalifican, que son tan serias (por eso antes no le sacaron la tarjeta amarilla a Petróleos Mexicanos, porque era una industria rica y boyante, que nunca había sido saqueada, ni atracada ni despelucada), no nos dan de manazos por andarle haciendo al Robin Hood, al Chucho El roto.



Por Dios, que nos puede regañar el Chikiliquadri, que cuando su partido llegue al poder (el Tamos Hasta la Náusea de los Obreros y la Servidumbre, el Thanos) nos va a mandar todos al averno como a Chiapas, Guerrero y Oaxaca.



O sea, si lo que se quería era llenar la canasta básica con productos de verdadera primera necesidad, pues hubieran recurrido al porno, el téibol, a las caguamas, el Viagra, el morning sex y los emolumentos austeros como los de David Penchyna, que en el Infonavit se recetaba unos merecidos 700 mil varos mensuales, cual magistrado.



Me extraña que siendo arañas se caigan de su telaraña.

jairo.calixto@milenio.com

@jairocalixto