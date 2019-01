Don Alejo no se hizo pendejo

Mi querido Diego Enrique Osorno, cuyo retorno a MILENIO no puede ser más que plausible, recuperó una historia que no deja de asombrar, tanto por la incapacidad del gobierno mexicano, en ese entonces encabezado por Jelipillo, siempre empático y solidario, como por la valentía de su protagonista: don Alejo Garza, quien abandonado a su suerte por las fuerzas armadas y policiacas, federales y tamaulipecas, desprovisto de ninguna clase de apoyo institucional, se tuvo que enfrentar solo y alma a grupos armados del Cártel del Golfo para salvaguardar el rancho San José que le querían arrebatar así nada más a la malagueña. Novecientos casquillos percutidos después, este insólito personaje justiciero, que parecía sacado de una película de los hermanos Almada, era asesinado luego de echarse al plato a cuatro maleantes y dejar heridos a otros dos.



Ni un triste mensaje de Jelipillo ni de su esposa en memoria de este hombre que, como muchos, al negarse al ultraje y al despojo, dejó su leyenda en prenda como símbolo vergonzoso de un periodo muy oscuro. Ni un triste recuerdo de los góbers preciosos, de Yarrington, Eugenio Hernández, Egidio Torre Cantú (puro aspirante a prócer) que para lo único que se movieron fue para cubrir con el polvo del olvido esta leyenda.



Quizá así fue mejor. Capaz que con el estilo que le caracterizó durante su sexenio, y con una pequeña ayuda de García Luna Productions, don Alejo hubiera terminado como un forajido que se atrevió a hacerle daño a unos sicarios. Y no dudo que en cualquier momento el Jelipillo o Marko Cortés, con tal de desprestigiarlo, acusen a don Alejo de estar coludido con Maduro en contra de Guaidó, cuya autoproclamación avalada por Trump —dicen las malas lenguas— está más arreglada que las peleas del Kahwagi.



Uno pensaría que dada la impunidad reinante en la patria (no se sabe qué creció más en los últimos tiempos, si la impunidad o el huachicol, que no es lo mismo pero es igual), el sacrificio de don Garza Tamez fue en vano. El rancho San José, nos cuenta el gran Diego Osorno, no quedó en manos de los extorsionadores, afortunadamente.



Don Alejo no se hizo pendejo, como otros.

