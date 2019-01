¡Aguántame el corte!

De Nino Canún me acuerdo mucho porque siempre he pensado que si hubiera cobrado un peso por cada vez que un comunicador dice: “Y usted qué opina", su frase emblemática, viviría mejor que Robero Deschamps. Y por supuesto recuerdo sus maratónicos programas televisivos donde echaba a pelear a Creyentes contra Escépticos en temas que casi ni generan polémica como los extraterrestres, fantasmas, espectros y resucitados, que son la base de nuestras luchas en lodo de chairos contra derechairos, pejezombis vs fifís y todas esas madrizas que ahora abundan en las arenas movedizas pero excrementicias de las redes sociales.



Después de su paso por la mañanera de López Obrador, a la que acudió para agradecer que lo sacaran del veto donde lo tuvieron hibernando y luego balconear a varios camaradas de oficio que dicen que son sus amigos que según él andaban armando complós con Fox para impedir que Amlove ganara las elecciones (bueno, eso sí lo ha reconocido el ex presichente, que acudió a todo el Prozac y el toloache a su disposición para lograr ese cometido como el gran defensor de la democracia que es), me lo abuchearon quienes en realidad tendrían que haber aplaudido por haberle metido algo de emoción a las conferencias matutinas de Peje, donde por lo regular casi ni pasa nada. Ayer nada más Santiago Nieto anunció que había más de 500 detenidos por el tema del huachicoleo, aunque la verdad esperamos un pez gordo para dárselo de comer a las pirañas.



Digo, siempre hay que agradecer cuando alguien como Nino no solo da la nota y se convierte en trending topic por ejercer su derecho a echar desmadre, organizarse su culebrón y generar que la gente que no está muy acostumbrada se ponga a parir chayotes. Eso es bonito, sacar a las personas de su zona de confort por lo menos nada más para ver qué gestos hacen.



Ojalá en la próxima conferencia mañanera se aparezca Chiflano Aureoles y nos cuente cómo se le hace para desgobernar a larga distancia a Michoacán, un estado que de por sí ya estaba muy desgobernado, y todavía hacerse pasar como salvador de la patria.



Como diría Niño, “¡aguántame el corte!”.

jairo.calixto@milenio.com

@jairocalixto