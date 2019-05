¿A dónde irá Germán que más valga?

Todos somos austeros y republicanos hasta que nos quitan la pensión y quienes nos cuidan las espaldas y luego van por el súper. Al leer la carta angustiada de Felipe Calderón exigiendo su tequila y pidiendo su pensión casi lloro. Sobre todo porque dice vivir a salto de mata como cualquier hijo de vecino en la chilla, sin ninguna estabilidad laboral ni emocional y prácticamente comiendo de prestado.

No se vale. Sobre todo cuando lo critican por citar a Francis Fukuyama como si fuera el intelectual del momento, solo porque se hizo célebre por anunciar el fin de la historia y otros Apocalipshits que nomás no ocurrieron. La verdad nunca le pediría que me ayudara en el Melate.

A ver, cómo va a seguir criticando con vehemencia quizá digna de mejores causas al Peje, con una pequeña ayuda de su Tumbaburros (auténtica imitación de Chumel con la secundaria trunca) si le quitan los recursos. Eso está padre, darle de patadas al pesebre que, según tú, te salva de tus malvados enemigos. Otros guardarían más discreción, en vez de echar espuma por la boca, pero Jelipillo y Fox valientemente le juegan a la neymariña. No pueden ser más valientes.

Digo, no puede ser. Incluso me di una vuelta por las oficinas centrales del IMSS en Reforma para ver si veía a Germán Martínez por ahí llevando sus cositas en una caja de huevo Bachoco, renegando contra la malvada Secretaría de Hacienda (que siempre ha sido malvada pero ahora menos cuando se cumpla uno de mis deseos más profundos, que a quienes les habían condonado impuestos mal disfrazados de incentivos cual si fueran hermanitas de las caridad el terrorismo fiscal los va a tratar igual que a mí o a cualquiera, con la bota en el cogote) que no lo dejó hacer lo que quisiera como en los viejos tiempos panistas cuando se podía echar la casa por la ventana.

Es una lástima que hasta al inmaculado de Emily Lozoya ya me lo inhabilitó para chambear en el sector público durante 10 años. Pobrecito.

Es por eso que quizá sea necesario darle una checada a la austeridad pejista antes de que Celia Lora, en chikini, acabe con la cuarta transformeichon. Digo, comprender que economizar no significa estrangular ni dejar apenas espacio de maniobra.

¿A dónde irá Germán Martínez que más valga?

jairo.calixto@milenio.com

@jairocalixto