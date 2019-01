Los costos de la incertidumbre

El contexto internacional, el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la lucha electoral; el inicio de la nueva administración federal encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; la indefinición del gobernador de Puebla en 2018; el accidente aéreo en el que murió la gobernadora, Martha Erika Alonso, y el aumento de los problemas de inseguridad, se tradujeron en un panorama económico complicado para la entidad.



Puebla vive una nueva página en su historia y está enfrentando problemas luego de que se registró un titubeo en las inversiones, el consumo está registrando una desaceleración y la creación de empleos no es suficiente para atender a los jóvenes que están egresando de las universidades.



Sin duda, después de la tormenta, llegará la calma; sin embargo, mientras eso sucede, la cuesta de enero es una de las más complicadas para la economía poblana y podría extenderse algunos meses más.



En un primer análisis de la situación de Puebla tras un año 2018 complicado, el investigador de la Upaep, Marcos Gutiérrez Barrón, explica que el escenario político y de seguridad que se está viviendo en Puebla, provocó incertidumbre en el crecimiento económico del estado. Comparado con el año 2017 y con las necesidades de la entidad, el economista poblano registró una caída en el empleo de alrededor de 7 mil 77 puestos; además, se está presentando una reducción en el consumo interno y un menor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que estará relacionado con el parámetro nacional, por lo que, no se espera que supere el dos por ciento.



Actualmente, cerca de 85 por ciento de la inversión en un estado proviene del gobierno; mientras que 15 por ciento proviene de la iniciativa privada. Ante la situación actual, será complicado que el gobierno interino realice obras que representen grandes inversiones y su trabajo se enfocará en llevar a buen puerto la gestión para que la inseguridad no siga aumentando.



Ante el panorama actual, sin duda, una alternativa, como lo están proponiendo diferentes académicos, es el fortalecimiento de la economía local, impulsando a las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales, generan la mayor parte del empleo.



La situación no es sencilla y no está por demás, que en casa se planifiquen gastos, se cuiden los ingresos económicos, se cubran las deudas y se fomente un gasto responsable y el ahorro en la medida de las posibilidades.

jaime.zambrano@milenio.com