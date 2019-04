Adiós Jordy Nelson. Tequileros en la brega

Hablaba del retiro de Rob Gronkowski y lo mucho que le dio a este deporte, ahora y sin afán de comparar carreras, también le hago honor a otro grande que anunció el fin de su carrera tras 11 años como profesional: Jordy Nelson, por un año diríamos que terminó con Packers, incluso algunos lo habrán pasado por desapercibido o pensado que estuvo lesionado la temporada pasada, pero no, Nelson jugó con Raiders en una campaña sin mucho brillo (63 pases para 739 yardas y tres touchdowns) y ahora fue cortado con la llegada nada menos que de Antonio Brown, es irónico, al revés que en el caso de Gronk, que termina con laureles de campeón en el equipo que lo vio debutar, Jordy, quien por cierto también fue parte del último campeonato de Green Bay con una excelsa actuación, no pudo llegar a un acuerdo económico en 2018 con su alma mater dando paso a su esporádica aparición con Oakland donde ahora está siendo desplazado sin gloria y después de una destroza temporada del equipo, esto, sabiéndose que con los topes salariales no hay para pagar a dos “vacas sagradas” jugando prácticamente la misma posición aunado a que Brown llega con mejores números .

No es casualidad que los mismos Packers tuvieran una campaña tan mediocre sin él, Jordy representó el mejor receptor para la franquicia en una década y sin duda será miembro del salón de la fama del equipo. A sus 34 años no es extraña la decisión, sufrió varias lesiones en su carrera y, aunque no se anunció que fuera por esos motivos, tal vez su cuerpo, y no el dinero, sea el que le pide descanso de las tacleadas. Como sea, es adiós a un grande, tremenda dupla con Aaron Rodgers quien ya público que fue su receptor favorito. Que sea para bien.

En temas más locales, sigue la acción de la Liga de Futbol Americano de México (FAM) y los Tequileros de Jalisco después una semana de Bye volvieron a caer, ahora en casa ante los Titanes de la CDMX, el juego, así como el marcador final (8-16) una vez más fueron muy reñidos, si bien el equipo esta al borde de la eliminación, hay que tener paciencia y comprensión a su evolución y me atrevo a decir que hasta a su falta de suerte ya casi todas sus derrotas han sido por menos de una anotación. Este es un esfuerzo tenaz de de inversionistas que no cuentan con los patrocinios y apoyos que otras franquicias, es cosa de tiempo, aquí lo bueno es que el show ya comenzó, ya vendrá su momento, ahorita se trata de apoyarlos y lograr solidificar a esta liga para tener Americano de calidad profesional en México por muchos años.

Y de ahí…A lo que sigue.

beto@eluno.mx

@herbertodlarosa