El robo nuestro de cada día

Van a fracasar, aunque quisiera lo contrario, pero cuando el diagnóstico es erróneo, los medicamentos no curan.



Espero estar equivocado pero el Programa Metropolitano contra el Robo al Transporte Público presentado por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tiene pocas posibilidades de frenar la delincuencia a bordo de microbuses y autobuses suburbanos.



El despojo a los pasajeros que se trasladan desde la periferia al centro en el Valle de México es un problema de violencia potenciado por un tema estructural. Es decir, la solución no pasa solo por combatir la violencia, sino por modificar de raíz y modernizar la forma en que está organizado el transporte público en la zona metropolitana.



En la evaluación que se hará dentro de tres meses sabremos cómo se avanzó pero nada más de ver cómo se les pide a los usuarios “paciencia” para ser revisados antes de iniciar sus traslados se nota que el enfoque ignora la desigualdad estructural que existe en la forma de moverse en la megalópolis.



En ningún lugar del país causa tanto miedo abordar el transporte público como en el Valle de México, donde los robos en los municipios conurbados y en las mismas alcaldías no cesan a pesar de operativos, golpizas a ladrones o hasta linchamientos.



Los vemos en video, gracias a la disposición de que todas las unidades cuenten con videocámaras, pero eso no amedrenta a nadie.



Hay cobro de piso, tráfico de permisos, de placas, explotación a choferes, abuso en tarifas, sobrecupo, largas esperas, competencia desleal, guerra del centavo, drogas, alcohol, violaciones, paraderos inhumanos y un largo etcétera que hace desear solo a nuestro peor enemigo tener que abordar el metro a las cinco de la mañana en la estación Pantitlán o tomar un microbús en Zumpango con dirección a Indios Verdes.



Todos lo saben, excepto aquellos que solo se trasladan en automóvil privado y se incomodan cuando se toma un carril para privilegiar el transporte público.



Los secretarios de transporte lo saben pero no se meten. Los gobernadores lo saben, pero no lo atienden y la bomba sigue a punto de estallar.



Mientras tanto, las clases medias de la capital comienzan a disponer de un pequeño, pero interesante abanico de opciones para moverse más allá de los vergonzosos microbuses nuestros de cada día.



Desde hace un par de años, comenzaron a aparecer empresas de transporte como Jetty, Urbvan, Bussi, VanBam, Caravanaapp y otras que atienden una población que puede reservar su pasaje mediante una app y viajar en una Sprinter desde la capital hasta Santa Fe.



La oferta principal es comodidad, seguridad y limpieza, imposible de igualar en los micros que salen de Indios Verdes, Ciudad Azteca, Lechería, Pantitlán, Tacubaya o Taxqueña. En un lado te catearán en el otro te ofrecen wifi.



Es decir, lo que urge es que los privados que gobiernan el transporte público —empresarios informales que se enriquecen explotando a pasajeros y choferes— modernicen su organización y formen empresas formales que puedan responder por lo que hacen sus empleados, con seguros y pago de impuestos.

