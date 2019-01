El combate al huachicol nos deja un enorme pendiente: revisar cómo estamos entendiendo la pobreza y la desigualdad en México.



A partir de la trágica explosión en Tlahuelilpan, que enlutó a más de un centenar de familias, se abrió una discusión donde una parte de la opinión pública condenó al pueblo entero como huachicolero y casi justificaba lo ocurrido, mientras que de otro lado se atribuye todo a la pobreza, sin matices, sin análisis, con los prejuicios por delante. Hay incluso quien habla de "pueblos huachicoleros" sin conocer las complejas dinámicas que ahí ocurren y sin interés en investigarlas.



En las últimas décadas nos hemos dedicado a medir la pobreza, sabemos cuántos pobres hay, cuántos viven en pobreza extrema, en pobreza alimentaria, de salud, de vivienda, de ingreso y con sofisticadas fórmulas medimos los cambios en el índice de Gini, pero hasta ahora hemos sido incapaces de influir en los arreglos sociales que la provocan, es decir, hoy existe la misma cantidad de pobres en México que hace 30 años.



La desigualdad tampoco ha disminuido, por el contrario, se ha incrementado a pesar de los años de crecimiento, de la bonanza petrolera y del bono demográfico que solo sirvieron para hacer cada vez más aguda la concentración del ingreso. Eso ha significado la doctrina neoliberal con su estabilidad macroeconómica y responsabilidad fiscal, un arreglo social para que la élite aumente la extracción de rentas de los pobres.



Pero incluso sabiendo lo anterior no basta para entender ambos fenómenos sociales ni para hallar cómo remediarlos. La corrupción es una de las profundas causas de la pobreza, por supuesto, pero no el único factor.



Hace falta conocer la forma en que los pobres se organizan y conforman nuevos sujetos sociales que no atienden las reglas clásicas del juego político.



La antropología, la sociología y la filosofía, largamente despreciadas durante las últimas décadas en el discurso público donde economistas y politólogos dominaron la agenda, son necesarias y están de regreso.



Como propone la socióloga Paloma Villagómez (@palomaparda): "Es hora de pensar a la violencia y la pobreza como formas de organización social específicas, no solo como expresiones desviadas de la sociedad buena".



Se trata, argumenta, de sujetos sociales, con motivaciones, intereses, disputas y formas de organización complejas y diversas. Con circuitos de acción y márgenes de libertad o decisión que producen fenómenos indeseados pero reales.



También desde la sociología, Natalia Mendoza Rockwell ha documentado con claridad los efectos perversos de la asociación entre violencia, pobreza y narcotráfico. Basta echar una mirada a su investigación Conversaciones en el desierto. Cultura y tráfico de drogas (CIDE, 2017) para cambiar la mirada sobre el tema.



Son buenos tiempos para pensar, estamos en un momento de cambio en México y en el mundo, estamos refundando el pacto social y la nueva relación global. Hay retos para la economía, la política y la diplomacia. Hay nuevos equilibrios y consensos, hay que estar preparados para participar y no quedarse contemplando a la orilla del camino.