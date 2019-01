El desafío de la informalidad

El reclamo del sector empresarial de formalizar la economía es tan normal como añejo: en décadas no se ha logrado un cambio importante, por lo que cerca del 60 por ciento de los empleos se encuentran en la informalidad. Y no solo se han mantenido las cifras, sino que para millones de personas la informalidad representa la única opción de empleo frente a la insuficiencia de puestos formales. Desde el comercio ambulante hasta los puestos menos pensados, la informalidad es parte inherente de la economía mexicana, con todo lo que ello implica: carencia de prestaciones, de seguridad, exclusión del sistema de créditos y menor pago de impuestos.



Hace unos días fue el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Manuel López Campos, quien llamó la atención sobre la necesidad de una política efectiva para reducir la informalidad, pues frena la inversión productiva y afecta a las empresas establecidas. Nada menos que el 60 por ciento de los empleos creados y el 23 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) provienen de la informalidad, de acuerdo al reclamo. Y el énfasis está en que no pagan impuestos, lo que desde siempre se ha considerado como una competencia desleal para el sector empresarial formal.



Nos encontramos ante un problema enraizado y complejo que no admite soluciones simplistas. Por un lado, la informalidad afecta directamente a la competitividad, escapa a los controles y a las regulaciones, fomenta empleos precarios e impide el crecimiento de numerosas microempresas que no pueden acceder a créditos ni a beneficios de la formalidad. Pero por el otro lado, en la informalidad hay una respuesta a las insuficientes oportunidades laborales en el mercado laboral, a la burocracia que dificulta cualquier emprendimiento, a la corrupción que ahuyenta a pequeñas empresas y a la falta de incentivos adecuados. Si la formalidad fuera más segura y rentable para todos, ni trabajadores ni empresarios optarían por lo informal.



Estamos en una economía marcadamente desigual en la que ni las oportunidades ni mucho menos los beneficios alcanzan para todos. Al contrario, las grandes riquezas se concentran en muy pocas manos, en tanto la pobreza y la precariedad alcanzan a millones de personas. Y la necesidad de la pobreza, siempre apremiante, no otorga mucho margen de maniobra: la gente busca oportunidades en donde las encuentre, así sea en la informalidad y en la incertidumbre de no saber hasta cuándo tendrán empleo e ingresos.



En el inicio de un gobierno con un fuerte discurso social, será muy interesante saber cuál será la estrategia para formalizar la economía e incluir a millones de personas que hoy sobreviven de lo que salga en el día a día. Es claro que no bastarán fiscalizaciones ni controles sino que el gran paso se dará por medio de los incentivos y oportunidades. Hay una necesidad de generar empleos formales para combatir la pobreza. ¿Cuál será la estrategia en medio de tanta informalidad?







@farinaojeda