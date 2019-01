Se equivocan quienes dicen que la crisis de Venezuela tiene su origen en EUA. Son muchos años de autoritarismo y represión en el país caribeño, aunados a una catástrofe económica generada por las fallidas políticas populistas del chavismo. Claro, una vez que surge la crisis constitucional, efectivamente Estados Unidos y la comunidad internacional democrática salen, con toda razón, a reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado.



Los que apoyan a Guaidó y su movimiento no son solo países de “derecha”, como han querido señalar algunos. Están España o Canadá, o el Parlamento Europeo (en el cual hay representación de la izquierda), por poner algunos ejemplos de que, independientemente de la ideología, los derechos humanos deben ser el mínimo punto de acuerdo entre todas las naciones.



Es cierto que en pocos países se respetan los derechos humanos en su totalidad, entonces ¿por qué Venezuela? Porque el problema es de proporciones enormes, y sobre todo porque ahí ya no queda prácticamente ninguna instancia a la cual acceder. Es decir, si en España, por ejemplo, hay una violación a los derechos humanos por parte del gobierno, los españoles pueden recurrir a los medios, a las ONG, a los partidos de oposición, a la Unión Europea, etcétera. Incluso en México, donde efectivamente ha habido graves violaciones a los derechos humanos, existe la libertad de acceder a instancias independientes, hay cierto grado de libertad. En Venezuela cada vez hay menos instancias y cada vez más seres humanos en grave crisis, y el diálogo con Maduro ya se ha intentado y no funciona.



Apunte spiritualis. Esto no significa intervención militar. Eso ya sería algo distinto, y no es la vía adecuada, por el costo humano terrible que tendría. Hay una oportunidad en Venezuela para que la presión internacional, con posiciones claras, con acciones responsables y pacíficas, coadyuven en una transición democrática que, ya sin el régimen chavista, le devuelva la seguridad y la libertad a los venezolanos.

