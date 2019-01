Todos los frentes

Una forma de la mentira es la aglomeración: describir algo apuntando solo sus rasgos negativos.



No quisiera incurrir en aglomeración pero el panorama del nuevo gobierno merece ya un recuento de los frentes que tiene abiertos.



No alcanzan para decretar que hay una crisis, pero tampoco retratan un gobierno en control de su oficio.



Para empezar está la guerra del huachicol: luego de 30 días de declarada, no entrega huachicoleros de carne y hueso, ni resuelve el desabasto que provocó.



Se anuncia ahora que ha quedado detenida la refinería de Salamanca por falta de un ingrediente (MTBE) que faltaba desde diciembre.



Luego están los militantes de la CNTE, aliados del nuevo gobierno, con 40 diputados en la bancada de Morena. Exigen un pago de 5 mil millones de pesos y mantienen bloqueado el puerto de Lázaro Cárdenas Las Truchas. Hasta hace dos días, el bloqueo tenía detenidos 200 trenes, 8 mil contenedores y 1 millón 700 mil toneladas de producto (https://bit.ly/2Rk6d8w).



Luego están las huelgas de hasta 60 mil trabajadores en las maquiladoras de Tamaulipas, por demandas de aumento de sueldo. Su origen es la política del nuevo gobierno de duplicar el salario mínimo y reducir los impuestos en la franja norte del país.



Luego está el problema de la deportación de centroamericanos que Estados Unidos hace para que esperen en territorio mexicano su trámite migratorio. La deportación se hace, según Estados Unidos, por un acuerdo con el nuevo gobierno mexicano. Añádase a esto la nueva caravana de centroamericanos que empezó a entrar a México estos días.



Finalmente, está el reto diplomático y moral de la crisis venezolana, frente a la que México adopta una neutralidad que ignora todo: la tradición progresista de nuestra política exterior, la obligación constitucional de defender la democracia y los derechos humanos, la solidaridad con el sufrimiento del pueblo venezolano.



No es una posición defendible por tradición ni por pragmatismo ni por elemental sentido de humanidad. No es una neutralidad que nos honra. Al contrario.



Todo esto está cubierto por la popularidad y la acción infatigable del Presidente. Apenas se ve, pero ahí está.







