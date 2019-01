En sintonía con la austeridad republicana, Gil descorchó una botella de champaña de marca y marco: una modesta Louis Roederer, Brut Premier. Las burbujas bailaban en la flauta de cristal mientras Gamés leía sus periódicos.



¿Necesita usted un avión, un helicóptero?, pues su problema está resuelto, asista a la feria de la base militar de Santa Lucía, donde se subastarán no solo aviones, también 171 camionetas, 7 tractocamiones, 23 pickups, 9 autos compactos, 30 motocicletas, 12 camiones, 2 tractores agrícolas, 2 autobuses, 5 remolques, 1 BMW blindado, 1 Audi blindado. Los avalúos ya los hizo la Secretaría de Hacienda. El dinero que se obtenga de estas ventas se asignará a la Guardia Nacional y la recaudación ascenderá a 100 millones de pesos.



Gilga busca un tracto camión, pero si no se ha blindado no le sirve, porque lo utilizaría para desalojar a los maestros de la CNTE que interrumpen la libre circulación de trenes en Michoacán. Gil iba a cantar, pero se acordó de que ya lo hizo ayer a estas horas. La memoria de Gilga es una balsa a la deriva.



La verdad sea dicha (muletilla patrocinada por Morena y el Presidente) también se le antojó el BMW blindado para subir a sus amigos y amigas. Los llevo a dar la vuelta en la nave del gran Gil. En fon y en fan. Si Gil adquiriera estos automóviles mataría varios tiros de un pájaro, o como se diga: colaboraría con la austeridad republicana, desalojaría a los mentores michoacanos y de pasada dejaría a sus amigos y amigas con la boca abierta: el BMW de Gilga está de no mames, no te lo acabas wey, los vidrios, wey, son así de gruesos, wey, no los atraviesas ni con un artículo de Luis Hernández Navarro y un discurso de Fernández Noroña, ambos sobre Venezuela. Lectora, lector, lectere, anímense, rompan el cochinito y Gamés los verá allá en Santa Lucía el 23 y 24 de febrero. ¿Cómo la ven? Dicho sea esto sin la menor intención de un albur blindado.



Se dan clases de inglés



Gil lo ha dicho en repetidas ocasiones: habita un mundo alucinado. Gamés lo leyó en su periódico Excélsior: apoyados en una plataforma, los maestros podrán enseñar inglés sin saberlo, informó el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. No se froten los ojos, leyeron bien: “obviamente les vamos a enseñar inglés a todos los normalistas que quieran, pero no tenemos tiempo de esperar a que los normalistas aprendan para que después enseñen (…) Estamos desarrollando una investigación muy profunda sobre la enseñanza del inglés a través de plataformas en donde el maestro dirige la enseñanza y el niño aprende inglés sin que el maestro necesariamente sepa hablarlo”. El letrero de recomendación de la SEP podría decir así: se dan clases de inglés y se repara bejuco.



Gilga se llevó los dedos índice y pulgar al nacimiento de la nariz y caviló: maestros de inglés que no hablan inglés. Pas mal. El conocimiento es muy relativo: ¿Usted qué sabe hacer? Nada. ¿Y de que le gustaría dar clases? De todo un poco, pero con énfasis en física. Contratado, preséntese mañana a la hora que a usted le acomode mejor. Ya en serio: ¡Niños y mujeres primerooo!



La felicidad



Por cierto, Gil ha tirado sus joyas al bote de la basura; se ha despojado de lujos baratos y bienes materiales. Se sabe, todo eso es efímero. La felicidad: estar bien con uno mismo, y si se le puede añadir una pizca de dinero, mejor. No se lo digan a nadie, pero dicen que el dinero atrae a la felicidad, le abre la puerta de la casa y la invita a vivir en ella. Gilga decidió descorchar una segunda botella de Louis Roederer para meditar y buscar dentro de él, la felicidad.



Cuentan los que saben que el Presidente estaba desesperado por el desabasto de la gasolina, nada lo consolaba hasta que un viento misterioso cruzó por los pasillos de Palacio Nacional. Una primorosa rosa blanca apareció en una de las mesas de trabajo de aquel recinto presidencial. A la mañana siguiente, toda la población mexicana podía llenar sus tanques de gasolina. Sí, señoras y señores, un milagro de La rosa de Guadalupe. Gil cayó de rodillas. Bendita seas virgencita morena.



Todo es muy raro, caracho, como diría Einstein: Hay dos maneras de vivir su vida: una como si nada fuera un milagro; la otra, como si todo fuera un milagro.



Gil s’en va

