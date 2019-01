Gamés pregunta: ¿cómo lo verían a bordo de una flamante pipa de ésas que compraron los secretarios y las secretarias en Estados Unidos? Ganan su buen dinero esos conductores. Imaginen los comentarios: allá va el valiente Gilga, chofer de un camión-tanque surtiendo el vital líquido, sin más interés que el desarrollo de la 4T. En fon y en fan.



Gil estaba leyendo sus periódicos. Así se enteró de que la refinería de Salamanca se encuentra fuera de operación por diversos problemas en sus plantas reformadoras. Además falta un misterioso químico MTBE, indispensable para terminar el proceso de refinación de los combustibles. De que no se sabe cuándo llegará el MTV o el MTBE, o como se llame tan importante sustancia. Los pronósticos más optimistas prevén que se reanude la producción de gasolina y petrolíferos en 10 días. Salamanca surte una parte de la gasolina de Jalisco, Guanajuato, Durango, Colima, Michoacán.



Gamés ha escrito en esta página su acuerdo si se trata de enfrentar al crimen organizado que ha robado combustible a mansalva, pero por qué rayos falta un misterioso aditivo sin el cual la gasolina no es gasolina. ¿Quién no lo compró a tiempo? Dirán que Gil exagera, pero quienes hayan pasado por alto en el gobierno anterior o en el actual la adquisición del MTV o MTBE han cometido un acto criminal.



A Gamés le da miedo que los ingenieros petroquímicos que saben su cuento se hayan retirado a sus casas o a otros trabajos y que se hayan quedado los que no hacen un café. Un grito desgarrador rompió el silencio del amplísimo estudio: ay, mis hijos, mentirosos e ineptos.



La falta de gasolina, por cierto, nos ha convertido en ingenieros petroleros, en ingenieras químicas. Todos hablamos de miles de barriles, de petróleo crudo, de la MTBE. Pero Gil sabe que lo que Salamanca no da, Pemex no presta.



Ayer a estas horas, Gil escribía de los maestros, o lo que sean, de la CNTE. En seguimiento a las notas de los bloqueos en Michoacán, Iris Velázquez e Isabella González informan que el gobierno de Liópez Obrador cumplirá la promesa de regalar 5 mil puestos de base a las generaciones de 2014 a 2018. Esto significaría, dicen las reporteras, un aumento en la nómina de 780 millones de pesos al año.



Los dirigentes dicen que han consultado a sus bases y que éstas se niegan a levantar los bloqueos hasta que se les trasladen los cinco mil millones de pesos. Gamés musical no pudo contenerse y entonó: “Caminos de Michoacán y / Pueblos que voy pasando / Si saben en dónde está / Por qué me lo están negando / Díganle que ando en Sahuayo / y voy pa’ ciudad Hidalgo”. Si se trata de volverse loco y entregar dinero a mansalva, Gil puede cantar sin venir a cuento una canción popular y comportarse como los famosos zombis de Sahuayo de los moneros Jis y Trino. Es que de veras. Gil es un zombi de Sahuayo, definitivo.



Gilga no daba crédito y cobranza. En la conferencia mañanera del Presidente, inopinadamente Nino Canún tomó la palabra, es decir, no tenía preguntas sino comentarios en lo que él consideró su regreso a los medios. Gil no veía una cosa así desde el tiempo en que la mayoría de los periodistas eran unos miserables al servicio del poder. Así como lo oyen ustedes. En ese tiempo, no todos, algunos, le agradecían al Presidente su generosidad. Así lo hizo Nino.



El insobornable Nino le agradeció a Liópez Obrador: “Muchas gracias, señor Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias a usted vuelvo a trabajar, pues fui vetado por Peña Nieto y Luis Videgaray”. Nino cuenta y cuenta y hay que creerle porque es un periodista de fuste y fusta. Que Peña Nieto llegó a su casa de Nino. ¿Cómo andas, Nino? Bien, Quique redactando algunas notas importantes. Oye, Nino, que si quieres ser el vocero de mi gobierno. No, Quique, lo mío es el periodismo independiente. Ji. Y ¡sopas! Que se pone de pie el presidente Peña y le dice a Nino: a un Presidente nadie le dice que no. Chin, a la probidad de Nino le ganó la animadversión presidencial. Oigan: ¿y si Nino fuera un pillo, un pícaro, un abyecto? Es un decir. Mju.



Nino tenía un programa que se llamaba Y usted qué opina, una basura vergonzosa para cualquier clase de periodismo. Nino ha regresado, ¿quiere esto decir algo?



Todo es muy raro, caracho, como diría William Somerset Maugham: “Sólo una persona inepta rinde siempre al máximo de sus posibilidades”.



