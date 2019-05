Evidencias del caminar

¿Qué pasa con el conocimiento? No se puede dar gusto a todos, ni se trata de convencer a nadie, se trata de trabajar cotidianamente, sin charlatanerías, para contribuir con lo aprendido a formar mujeres y hombres conscientes, participativos, que exploren la inmensa riqueza de la naturaleza humana dispuesta a servir a las esperanzas del individuo, para que se sean solidarios y amantes de la vida por medio de la educación, el arte y el conocimiento, pero, no se puede compartir de lo que se carece.

En el mundo del discernimiento hay personas, actitudes y cosas que valoramos mucho.

Desde el punto de vista emocional, todas aquellas cosas que a uno le han acompañado durante el trayecto de la vida y que son evidencias de nuestro andar tales como las casas o ciudades donde se ha vivido, los personajes y las lecturas que nos han dejado huella, la compañía inolvidable de las mascotas que hemos tenido y amado, los objetos, las fotos familiares, los recuerdos, los álbumes de recortes y fotografías de nuestra juventud, las cartas y tarjetas postales antiguas, todo aquello que evidencia una trayectoria larga.

Estas cosas, nos dan un sentido de continuidad, nos ayudan a la memoria, nos proveen de satisfacción y alivio, seguridad y gozo.

Las personas “resentidas con iniciativa”, son aquellas temerarias que no saben que no saben; entre otras razones, porque ese hueco que les cuadra está ocupado por un espeso engrudo de ignorancia y envidia, por una densa masa de temáticas vulgares, de trivialidades, convicciones sin fundamento, apariencias y otros materiales de desecho.

Quizá el hecho de que la seguridad de este tipo de contradicciones provincianas llame la atención es que uno supone que estos personajes deberían experimentar algo parecido al pudor tímido, porque el problema de nuestros incapaces de hoy, (casi iguales a los de siempre), no es que no se den cuenta de la cantidad de información y conocimientos que no tienen, sino porque atribuyen un valor equivocado tanto a lo que ignoran como a lo que creen saber, quedando así finalmente al mismo nivel de lo que desconocen.