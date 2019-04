¿Quieres evitar la corrupción en tu empresa? ISO 37001, la solución

México ocupa el, nada agradable, lugar 113 (de 140 países encuestados) en incidencia de corrupción (Global Competitiveness Index 2018). El costo de este mal social en 2016 fue 2.1 billones de pesos (10% del PIB) y representa una carga muy elevada y totalmente improductiva para las empresas. La Organización Internacional de Normalización (ISO) publicó en 2016 la norma ISO 37001 "Sistemas de Gestión Anti-Soborno". El desarrollo de ésta comenzó en 2013, tras un rigoroso proceso de revisión en el que participaron representantes de 45 países. El propósito fundamental de la norma ISO es ayudar a las empresas a combatir el soborno y a promover una cultura empresarial ética. Obviamente no garantiza que una empresa quede libre de sobornos, pero detalla una serie de medidas que se deben de utilizar para que las empresas implementen controles que mejoren su capacidad de prevención, detección y tratamiento del riesgo al soborno. Una vez implementada la norma, se envía el mensaje a los accionistas, clientes y demás stakeholders, de que la empresa se encuentra comprometida con las prácticas anti-soborno que han sido reconocidas mundialmente. Los requisitos de la norma son genéricos y aplicables a todo tipo de empresas, independientemente de su tamaño. La norma se integra de manera sencilla a los sistemas administrativos ya existentes. Los esfuerzos para evitar el riesgo al soborno pueden ayudar a proteger la reputación de marca a largo plazo y la integridad de sus operaciones.

La norma detalla los hechos cuya oferta, suministro o aceptación constituyen un delito de soborno o podrían constituirlo, obliga a las empresas a que establezcan procesos concretos para prevenir o definir con transparencia qué hacer con: regalos, comidas y entretenimiento, donaciones políticas o de caridad, gastos de promoción, favores personales, etcétera. La norma es certificable por terceros independientes. El riesgo al soborno varía de un país a otro, no es lo mismo el riesgo que enfrenta un negocio ubicado en Nueva Zelanda (menos corrupto, 1/140) que un negocio ubicado en México. Por lo mismo, tu empresa enfrenta un riesgo altísimo, aunque tú no estés de acuerdo. Si tu intención es eliminar esta práctica tan perjudicial para los negocios y para la sociedad, te recomiendo que te certifiques en ISO37001. Me parece que, en estos momentos, es una forma de diferenciarte de tus competidores. Te invito a que lo reflexiones.

Federico D'Kuba es profesor del IPADE Business School.





fchavez@ipade.mx