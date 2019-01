En el mundo digital de hoy... "small is beauty"

Hace algunos años era muy importante tener o ser parte de una empresa grande porque se podían alcanzar muchas economías de escala. En el mundo digital de hoy ser grande no necesariamente se traduce en una ventaja competitiva. Las grandes organizaciones están plagadas de burocracia, tienen que hacer frente a muchos costos hundidos y pierden con facilidad el enfoque en el cliente. Estoy convencido de que el mundo digital le está abriendo grandes oportunidades a las PYMES, ya que lo pequeño o mediano les permite desarrollar capacidades organizacionales para reaccionar con mayor agilidad a los cambios en el comportamiento del consumidor. En México existen muchos ejemplos exitosos de firmas que tienen modelos de negocio con base en la tecnología, como Aliada o Cabify. Es impresionante cómo este tipo de empresas utilizan las herramientas tecnológicas para crear experiencias de compra innovadoras para el cliente. Bodega Aurrerá (subsidiaria de Walmart) es un negocio tradicional que atiende a la población de los segmentos socioeconómicos C-, D y E. En 2018 la cadena instaló kioscos dentro de 300 tiendas para fomentar que las amas de casa compren en línea, esto es parte de una estrategia para fortalecer la oferta omnicanal en el país, con lo que el grupo Walmart busca mejorar la experiencia de compra de sus clientes. Me parece que llegó el momento de que aprendas de estos negocios y pienses con seriedad en cosas fregonas. Es una realidad que el concepto de una ferretería no desaparecerá, pero las nuevas generaciones de plomeros y electricistas buscarán formas digitales innovadoras para surtir sus necesidades de materiales. Para este tipo de oficios el tiempo es oro, ¿por qué no pensar en un modelo de negocio que les permita realizar el pedido desde su dispositivo, que paguen digitalmente y que recojan el pedido sin perder el tiempo? Para llevar a cabo con éxito un proyecto disruptivo como éste, no es necesario que contrates a ejecutivos con experiencia, es fundamental que contrates jóvenes, muchachos de entre 20 y 28 años que nacieron con la tecnología y que ven las cosas de una manera diferente. En mi trabajo, todos los días convivo con los jóvenes que están haciendo su MBA en el IPADE, no hay un solo día en que no me sorprendan sus ideas. Mi primer jefe estaba convencido de que en los negocios small is beauty, si hace años esta idea tenía algo de cierto, en el mundo digital de hoy se potencializa. Aprovecha que eres pequeño para crear algo grande.







Federico D’Kuba es profesor del IPADE.