El hoyo de la verdadera corrupción

Hablar de combate a la corrupción es demasiado genérico. Porque la corrupción en México tiene focos muy específicos; y precisamente en estos primeros meses los debates en la Cámara de Diputados están comenzando a dejar entrever, apenas entrever, con las escurridizas respuestas de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, que el verdadero gigantesco hoyo negro de la corrupción en México está precisamente en la (no) recaudación de impuestos.



Se va viendo que mucho, mucho más grave que la evasión fiscal es la elusión fiscal. Es decir que hay muchos contribuyentes, sobre todo empresas, que mediante mecanismos de falsa triangulación (que convendrá detallar más adelante) se escurren de pagar al fisco el dinero necesario para que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones de ley frente a los derechos de la población.



Pero que es mucho más grave, tanto en montos como en consecuencia, que desde la propia Ley Federal de Ingresos de cada año, elaborada truculentamente por las autoridades hacendarias, del Poder Ejecutivo Federal, y después “analizada” y consensada de manera cómplice, y hasta venal por los legisladores federales, que la dejan pasar, ahí: precisamente ahí está la gran corrupción: la elusión fiscal.



Elusión, o sea: evasión legalizada, consagrada por la ley. La mayor corrupción en contra de los derechos de la población y las mayores injusticias contra las necesidades del pueblo cristalizadas en la misma ley federal.



Condonando precisamente a los llamados grandes contribuyentes, que en realidad son los grandes no contribuyentes, que de acuerdo a un criterio de estricta justicia, y en el espíritu redistributivo que debe tener toda norma fiscal, deberían aportar de manera progresiva. Tal como ocurre en los países de alto desarrollo social, y de manera notable aquellos gobernados por mayorías socialdemócratas.



Debe entenderse, y se comprende que el gobierno de la Cuarta Transformación no puede, ni debe, ni sería eficaz, abrir demasiados frentes en la titánica tarea de combate a la corrupción, tan terriblemente arraigada en todas las esferas de la vida nacional.



No son los tiempos mitológicos cuando, según los viejos relatos, el tirano Augias encargó a Heracles la limpieza de sus establos en los que mantenía tres mil bueyes y no habían sido limpiados en 30 años (cualquier semejanza…) Heracles desvió el río y pronto les dio la primera limpiada a los establos.



Hace dos años: el 10 de enero de 2017, citábamos en este mismo espacio: “Según información oficial del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Cámara de Diputados, el fisco federal ha dejado de percibir desde 2002 un total de 7 billones (millones de millones) por tratos fiscales preferenciales: o sea los ‘regímenes especiales’ que mañosamente se dejan en los boquetes ‘legales’ en la Ley Federal de Ingresos de cada año, aprobada por la mayoría prianista mencionada”



No estará de más recalcar que estamos hablando de escalofriantes datos oficiales, emitidos por un órgano público y del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación, a la que casi nadie presta atención.



Son de entenderse las razones prácticas de postergar, por ahora, éste que será el frente más peliagudo de combate a la corrupción. Pero no por mucho tiempo.



Porque ocurre que sigue la mata dando. En reciente nota de Israel Rodríguez: 7 de enero, el reportero documenta que “grandes compañías, bancos, personalidades de la farándula y empresarios, incluidos beneficiarios de la reforma energética, recibieron condonaciones de impuestos por más de 272 mil millones de pesos durante la gestión de Enrique Peña Nieto, según revelan informes preliminares del Servicio de Administración Tributaria (SAT)”.



Algunos de ellos son: Televisa, TV Azteca, Bank of America, BBVA Bancomer, Credit Suisse, Imbursa, Monex, Banamex, Santander, HSBC, Scotiabank, Inverlat, Aseguradora Azteca, Banorte, Zúrich, Volkswagen, Cosmocolor, Grupo Alfa, Cervecería Modelo, Constructora GEO.



Eso podríamos sumarlo de manera muy preliminar a los 61 mil millones en robos de gasolina. Pero vámonos por partes. Porque Israel hace notar que “dichas condonaciones se aprobaron durante el gobierno en que se hizo una reforma fiscal que tenía como objetivo aumentar la recaudación”.







