Monroe vs. Morath

Le gustaba rodearse de la élite, conoció a Balenciaga. Se comprometió con Gonzalo Figueroa, Duque de La Torre. Uno de sus encargos fue retratar a Mercedes Formica, miembro de La Falange y —contradictoriamente— defensora de los derechos de la mujer, quien la introdujo en los círculos adecuados y lo suficientemente poco convencionales como para simpatizar con la fotógrafa”, escribe Linda Gordon (historiadora estadunidense) acerca de Inge Morath; sobre Marilyn Monroe opinó Stefania Ricci (directora del Museo Ferragamo) que “cuando se piensa en ella, la primera imagen que aparece es la de una diosa griega”, durante un homenaje que congracia a la diva glamurosa con la mujer desgarrada.



Ambas podían ser etéreas, pero solo una pasaría por mesera de un café cualquiera. Tenían cualidades y ambición, Inge reconoció en Marilyn la belleza; aunque la primera no era opacada bajo la lente al retratarse juntas y sin embargo fue la menos “atractiva” quien logró cautivar al escritor Arthur Miller (cuestión de ser antes que de apariencia). La cinta The Misfits, dirigida por John Huston y escrita por Miller mismo, cuyo argumento carece del mérito característico en las obras del autor, resultó una producción empero sensible al representar vidas ordinarias durante su decadente esplendor. En el set de rodaje comenzó el idilio entre la fotógrafa y el escritor, que duraría más de 40 años.



Sería torpe jactarse de poder adivinar los escenarios en que tales personajes se desenvolvían más allá del ojo público, pero ninguna biografía lo es propiamente al estar desprovista de anécdotas. Pese a haber comenzado la convulsa modernidad, permeaba una inclinación hacia lo clásico entre la actriz, el escritor y la fotógrafa por recuperar el legado de otros y quizás ello les permitió tener uno propio, como la estética de Jean-Baptiste Greuze, el oficio editorial de Simon Guttman o la técnica fotográfica de Ernst Haas.



Marilyn hizo de su cuerpo un símbolo, Inge lograba con cualquier objeto elaborar una composición. Magnum Legacy, recientemente publicado por Prestel Books, autoría de Gordon, ha sido un proyecto editorial que ideó la prestigiosa agencia Magnum y da fe del cosmopolita mundo oculto entre bastidores, promoviendo un ejercicio de realidad. Este triángulo amoroso, similar al de Henry Miller, Anaïs Nin y June Mansfield durante la bohemia, en absoluto parece un constructo romántico, sí amoroso. Cuando el artista ama hay que admitir que tal clase de amor quede deshabilitado para limitarse. Tras las rupturas no necesariamente hay rivalidad, los finales son el paso de una lealtad y el inicio de otra. Asomarse a una historia así permite advertir la profundidad de los vínculos, justo porque revela con claridad lo oscuro de una trama.