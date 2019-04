El 7º transitorio de la ley de egresos

La septuagésima quinta legislatura del Congreso del Estado inició sus actividades del primer período ordinario de sesiones, del primer año de ejercicio constitucional, con el pie izquierdo: Reprobó en dos asignaturas: a) técnica legislativa y b) criterios de aceptabilidad racional en la distribución del gasto público.

En materia de técnica legislativa, nuestros diputados no saben para qué son los artículos transitorios de una Ley. Ignoran que, si bien estos son parte de la ley, su función no consiste en enunciar normativa e imperativamente las órdenes que de manera permanente regulan las acciones de los gobernados, sino que, su única función es fijar, entre otras cuestiones de carácter “transitorio” (no permanente), la fecha en que empezará a regir y todo lo concerniente a su aplicación.

Dicho esto, echando mano de manzanas y palitos: la función esencial de los artículos transitorios es garantizar que la etapa de transición (entre la vigencia de un enunciado normativo de una ley o de un cuerpo de leyes, y el que lo deroga, reforma o adiciona), sea de tal forma que no paralice el desarrollo de las actividades públicas del estado.

Pero, ¿por qué nuestros diputados obtuvieron cero en técnica legislativa y criterios de aceptabilidad racional en la distribución del gasto público?

Resulta que al recibirse en el Congreso la iniciativa de Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2019, compuesta por 80 artículos y 6 transitorios, el cual asciende a poco mas de 100 mil millones de pesos, el ADN de los nuevos legisladores determinó que debía añadirse un transitorio más, el 7º, en el que se estableció que de manera clientelar y bajo el principio de que “el que no llora no mama”, se distribuyeran alrededor de 1600 millones de pesos entre organismos públicos y asociaciones civiles. Y esto, damas y caballeros que fungen como legisladores, es una de tantas formas de corrupción política, a la que algunos mentamos como corrupción legal.