La renuncia de Germán Martínez como director general del IMSS a nivel nacional con sendos señalamientos a las acciones “neoliberales” de funcionarios de la Secretaría de Hacienda en contra de la institución pega fuerte en la administración del Gobierno de México.

No es la primera ocasión que las duras políticas económicas del país merman el crecimiento y la planeación. Tan solo hay que ver la base contribuyente del país, ahorcada de forma permanente por un sistema tributario inquisidor, que pesca y no suelta, y que no cobra de forma igualitaria, donde también hay corrupción y bastante.

Por algo la queja del ex presidente nacional del PAN, un hombre de años en la política, que siempre ha defendido sus posturas y se muere en la raya con las mismas, así salió de Acción Nacional.

Pero en el caso del IMSS, no solo es a nivel nacional o en oficinas centrales donde ocurre la disparidad en el presupuesto y el gasto; en estados como Hidalgo la situación parece estar cargada del lado de las obras de infraestructura y no de la atención al derechohabiente.

Tan solo a una obra, el Hospital General de Zona de Pachuca, próximo a cumplir una década en construcción, se la ha destinado casi mil millones de pesos y aún no se concluye.

La Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 18 en Tizayuca ha recibido al menos 71 millones de pesos para su edificación.

Al Centro de Seguridad Social de Pachuca (deportivo) se le invirtieron 11.8 millones de pesos en la construcción de un gimnasio de usos múltiples en la pasada administración federal.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, al IMSS en Hidalgo se le dotó de al menos mil 350 millones de pesos para diversos proyectos y obras. ¿Se nota la inversión estimado derechohabiente o tiene razón Germán Martínez?

