Siguen las interrogantes

A prácticamente diez días de la tragedia de Tlahuelilpan que ya costó la vida de 115 personas en Hidalgo, se siguen haciendo cuestionamientos sobre los hechos y sobre todo exigiendo que se aclare la situación hasta sus últimas consecuencias.



Legisladores en la Comisión Permanente en el Congreso dela Unión pidieron deslindar responsabilidades por explosión de ducto a causa de una toma clandestina, y pese a que no resonó su propuesta, se debe tomar en cuenta viniendo desde el Poder Legislativo.



Una de las principales demandas, es que se debe analizar la capacidad de actuación de las fuerzas militares que sí tienen protocolos para enfrentar al crimen organizado y casos como el de Tlahuelilpan, pero que no se sabe por qué no se hizo nada al respecto si transcurrieron horas desde que la población acudió a llevarse gasolina hasta el momento del incendio.



Por qué Petróleos Mexicanos no cerró el ducto al detectar la fuga; cómo debió actuar la autoridad; por qué no retiraron a la población aún contra su voluntad. Siguen siendo las principales interrogantes que desde las tribunas legislativas se hacen.



No todo es el combate a un delito pase lo que pase o cueste lo que cueste. Ya se vivió la amarga experiencia de la lucha contra el narcotráfico de Felipe Calderón, con saldos que hasta la fecha se siguen pagando.



En el plan de combate al robo de combustible, de acuerdo con legisladores, se debe contemplar todas las aristas, desde cerrar ductos y transportar la gasolina en pipas, hasta prever qué va a pasar si hay civiles en un ducto perforado, o una banda robando el combustible, e incluso prever medidas de seguridad en carreteras ante el aumento del tráfico de vehículos transportando gasolina.



Lanzarse a la guerra sin fusil, como bien dicen los expertos, no se debe hacer cuando hay vidas de por medio.

