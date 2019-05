Incluyan a Hidalgo en plan ambiental

El nuevo programa para prevenir y responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas presentado con bombo y platillo por el gobierno de la Ciudad de México, el del Estado de México y el gobierno federal, omitió un pequeño detalle.

Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Querétaro son parte de la zona metropolitana del Valle de México y sus demarcaciones aportan emisiones de manera importante a la cuenca y sobre todo a la parte que colinda con las grandes urbes del Edomex en la zona como Texcoco, Tizayuca, Tepotoztlán, la salida a Cuernavaca, y ni que decir la conexión con la calzada Zaragoza y el camino a Puebla.

Durante la presentación del plan, las autoridades de la capital del país y el vecino Edomex no mencionaron que la mayor parte de la contaminación por industrias proviene también de una zona en particular, que es la región de Tula en Hidalgo donde se padece polución de aire, tierra y agua.

Ayer se reunieron para abordar el tema los presidentes municipales de las 12 demarcaciones que tiene la zona, con el secretario de Medio Ambiente de Hidalgo, Benjamín Rico Moreno, con quien acordaron impulsar la propuesta de que la cuenca atmosférica de Tula se considere como parte de la Zona Metropolitana del Valle de México para que las acciones que implementen también se realicen en la región.

Y no es que sea Hidalgo el único o mayor estado que aporte partículas contaminantes, sino que el 99 por ciento de la contaminación del aire es producida por las industrias reguladas por instancias federales, es decir la refinería de Tula, la planta termoeléctrica de la CFE también en Tula, y las cementeras de la zona, que aunque son particulares deben ser vigiladas por los tres órdenes de gobierno. Se espera que la petición sea atendida cuanto antes a fin de que no impacte en Hidalgo la omisión de no incluir a la región Tula en la zona metropolitana, aunque a la par, en el estado se tomen acciones preventivas para evitar más contaminación.

twitter: @laloflu