Una semana a cuestas de la peor tragedia en la historia moderna de Hidalgo y la cifra de víctimas mortales no para. Son ya 113 –hasta ayer por la noche- las personas reportadas como fallecidas por el incendio del ducto de Pemex en Tlahuelilpan, producto del huachicol, producto de la negligencia por una toma clandestina.



Hay que ser muy claros en este asunto. La realidad es abrumadora pero muy cierta. En Hidalgo, el fenómeno social que empezó con la descomposición del tejido urbano y familiar, terminó por crear pueblos y comunidades, colonias y municipios sin identidad, sin esperanza de sobresalir y sobre todo sin valores.



No se trata de generalizar, sino de decir las cosas como son. En Tlahuelilpan, el viernes 18 de enero, el caos reinó. Y no era la primera vez, como prueba están las decenas o quizás cientos de tomas clandestinas que siguen apareciendo a pocos kilómetros del lugar de la tragedia, en municipios circunvecinos, y en otras regiones del estado.



¿Qué acaso los huachicoleros no ven las noticias?, la respuesta está en cada quien. Hidalgo está de pie pese a la tragedia porque son más los hidalguenses los que quieren que se hable de su estado como un lugar próspero, como un sitio para poder vivir y que nuestros hijos y las nuevas generaciones se desarrollen bien.



Sin embargo para alcanzar dicha meta se requiere de más que buenas intenciones. Ayer los diputados locales acordaron, por fin, dar luz verde a un plan de apoyo a Tlahuelilpan con la implementación de una especie de plan de rescate en donde destinarán recursos (25 mdp) para realizar obras en la demarcación y dar empleo a la población.



A una semana la herida sigue abierta pero las actividades no se detienen. Ahora se espera que lleguen los apoyos desde el gobierno federal y también desde la ciudadanía organizada, para que no solo Hidalgo sino Tlahuelilpan, sigan de pie.







twitter: @laloflu