Guardia Nacional y ductos

El inicio del plan nacional para el combate al robo de hidrocarburos en México apenas está en su primera etapa, la cual ha dejado el descubrimiento de una red de corrupción al interior de Pemex, la participación de empresarios gasolineros y también ya costó la vida de 117 personas tras la explosión del ducto en Tlahuelilpan a causa de una toma clandestina.



Uno de los puntos medulares será, a partir de lo vivido desde los primeros días del año, es no replegarse y reforzar la vigilancia de la infraestructura petrolera y de los hidrocarburos que abastecen a buena parte del territorio nacional y que atraviesan estados, municipios, pueblos y comunidades.



Una de las cuestiones más importantes en este combate es la vigilancia de los ductos para que estos no sean picados, ordeñados, manipulados, para evitar primero más desgracias como la de Tlahuelilpan y segundo porque la fuerza con la que se realiza la estrategia parece no ser la suficiente.



Ante ello surge la oportunidad para la incursión de lo que será la Guardia Nacional para que sean el frente en contra de los huachicoleros.



La Guardia Nacional iniciaría con 35 mil elementos de las policías naval, militar y federal, pero la expectativa es que alcance 50 mil efectivos en los primeros tres años; es decir, toda la fuerza del estado mexicano tendrá a su cargo la salvaguarda de la población y esto conlleva la vigilancia de los ductos para evitar que sigan dañando los huachicoleros a la sociedad.



Hidalgo, como ya se ha dicho, es el escenario idóneo para la primera gran operación de la Guardia Nacional con el tema del huachicol. La erradicación de dicho fenómeno de alto impacto tendría resultados notables y sería el preámbulo para acabar de tajo con el problema en el Centro del país.

twitter: @laloflu