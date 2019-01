El riesgo es latente

La actividad huachicolera en Hidalgo no para y con ello el riesgo latente de que una tragedia como la de Tlahuelilpan pueda repetirse es cada vez más viable.



No importa el número de militares que se encuentren desplegados en los municipios del estado, ni cuantos drones estén sobrevolando las parcelas y ejidos por donde pasan los ductos de Pemex, la incidencia de personas que siguen intentando sustraer gasolina de forma ilegal es constante, prácticamente diaria, sin detenidos o responsables puestos a disposición de la autoridad.



¿Qué es lo que falta para poder disminuir la cifra de tomas clandestinas y la participación de la gente en dichas actividades?, ayer en San Lázaro los diputados federales y funcionarios del gobierno analizaron el tema con propuestas que deben llegar a fondo y ser iniciativas de ley.



En la reunión se urgió a priorizar proporcionalidad de penas y no sancionar a una persona que robó una “cubeta de combustible” pero sí a otorgar la prisión preventiva oficiosa.



Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal, reveló que sólo en 48 casos se ha dictado la prisión preventiva oficiosa, de 558 detenidos en flagrancia, del primero de diciembre a la fecha; es decir, menos del 10 por ciento.



También se afirmó que la lucha contra el robo de combustible ha revelado temas de interés público en el ámbito de justicia, energético, social y ha puesto en el centro un fenómeno de corrupción, es decir, que parte de la estrategia deberá conducir directamente a la raíz de los gobiernos locales, quienes son la autoridad que está en contacto con los pueblos y comunidades en donde se comete la mayor parte del delito de robo de hidrocarburo.



En el caso de Hidalgo, existen al menos 10 zonas de alto impacto donde se ordeñan ductos por lo que sería de inicio un buen punto de partida el investigar en los ayuntamientos.

twitter: @laloflu