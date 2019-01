Indignante el beneficio a costa de la tragedia

La ausencia de valores y de responsabilidad ética en el ejercicio de cualquier actividad ya sea pública, privada o social ha provocado que muchos busquen un beneficio a costa de una tragedia o bien si sus intereses se ven amenazados por estos eventos intentan polarizar a la sociedad para generar crisis.

El desabasto de gasolina que aún se padece en el Valle de Toluca es una prueba de como ciertos sectores buscan desestabilizar y otras aprovechar la coyuntura para obtener un beneficio político y económico.

Es deleznable como hay personas que a raíz de la situación del desabasto para combatir el robo de combustible se dediquen a acaparar gasolina y luego revenderla, o bien aquellos que aprovechan la coyuntura para aumentar los precios de productos y servicios.

Sin embargo, cabe mencionar que por fortuna son menos los que les siguen el juego a quienes lucran con las circunstancias actuales y son más los que están dispuestos a aguantar la situación y sobre todo a denunciar estos actos lesivos que deben desaparecer para convertirnos en una sociedad más civilizada.

En el Valle de Toluca se ha observado la intención de algunas autoridades municipales por contribuir a superar la crisis apoyando no sólo para el traslado de los combustibles de las refinerías de Tula o Tuxpan, sino disponiendo de personal policiaco para custodiar los ductos para que no se abran tomas clandestinas.

Obvio ya saltaron los críticos. Algunos con razón, otros definitivamente sólo para hacerse notar y deslegitimar las acciones de gobierno, polarizar y confundir a la sociedad. Los que cuestionan con fundamento fijan su postura a partir de antecedentes de algunas crisis donde autoridades municipales solo hacen poses políticas pero no actúan.

Para el caso del desabasto en Toluca y ante la postura del gobierno municipal de apoyar el traslado de combustible y cuidar el paso de los ductos por el territorio. Ojalá pronto se capture a los que han hecho del “huachicol” una forma de vida.

Pero no sólo a los que roban combustible se debe castigar, sino también se debe investigar y sancionar a los que compraron combustible robado, pues ellos al final de cuentas fueron los principales promotores para que creciera el hurto del hidrocarburo.

Toda acción tendiente a mejorar debe ser apoyada y cuestionada si el propósito es un beneficio político o económico, sólo por eso, pero si realmente tiene el propósito de solucionar un problema social hay que contribuir a que se cumpla. Así solo es como se podrá avanzar como sociedad.

Quienes lucran con la crisis deben ser denunciados, sea quien sea, servidor público, empresario o líder social. Si y solo si queremos cambiar como sociedad y que dejemos a un lado los actos de rapiña como los de Acambay y el estado de Hidalgo la semana pasada y muchos más.