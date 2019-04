Trascendió Puebla

Que de acuerdo a fuentes oficiales, ayer fue recuperado el último policía uniformado de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, de los agentes privados de la libertad por civiles armados, en el municipio de Nueva Necaxa, ocurrido el pasado fin de semana.

La Fiscalía General del Estado ha integrado la respectiva tarjeta de investigación y ha tomado medidas de protección a los policías estatales para desarrollar las indagatorias respecto a los hechos.

Que en más de materia de seguridad pública, las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno continuaron con los operativos en el Mercado Morelos y colonias adyacentes, como parte de las indagatorias contra grupos delictivos ligados al narcomenudeo y otros ilícitos.

Que sorprendió a propios y extraños la aparición de la ex delegada federal de la STPS y ex candidata a diputada federal del PRI, Vanesa Barahona, como parte del equipo del candidato de Morena a la gubernatura, Barahona es una priista ligada al ex Subsecretario de Sedatu, Juan Carlos Lastiri Quiroz.

Pero no únicamente los priistas sufrieron esa defección, en el PAN el “pastor” pierde a una de sus ovejas, la ex diputada federal Denis Ortiz, quien también se une a Morena, lo que la convierte en la cuñada incomoda del ex presidente municipal albiazul, Eduardo Rivera Pérez.

Que los coordinadores nacional y estatal de Protección Civil y Protección Civil han realizado 24 asambleas informativas en comunidades ubicadas en las faldas del volcán Popocatépetl, para dar a conocer a la población detalles sobre la actividad volcánica y las medidas de seguridad.

Personal especializado de ambas dependencias explican ampliamente el cambio en el Semáforo de Alerta Volcánica a Fase Tres, recorren las rutas de evacuación y exhortan a los habitantes a mantenerse informados por los canales oficiales y no hacer caso a rumores.

Que hay razones de pesos, no de peso, en la SFA, a cargo de Jorge Estefan Chidiac, para dar una prórroga al 15 de abril para el pago de Control Vehicular, en la medida que supera con creces el ingreso con la obligación de pagar las fotomultas.