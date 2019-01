Trascendió Puebla

QUE no es buen mensaje para las aspiraciones de Enrique Doger Guerrero el retorno al CEN del PRI de la delegada María Esther Scherman Leaño, a quien ayer le entregaron un reconocimiento y le cantaron las golondrinas.



La priista Scherman Leaño se había convertido en la mensajera de las buenas nuevas para el priismo poblano, con el argumento de que el mejor posicionado para ser postulado a la elección extraordinaria es el ex alcalde y ex rector de la UAP, lo que generó molestia a otros grupos priistas.



QUE señales contradictorias y titubeantes de la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta y los diputados albiazules liderados por Mónica Rodríguez, fue la constante ayer en el Congreso del Estado, para definir la emisión de la convocatoria a la elección extraordinaria de gobernador.



Por la mañana los diputados del PAN estaban insistentes en que la elección debía ser después del 2 de junio, pero durante la sesión de la Comisión de Gobernación la legisladora Mónica Rodríguez recibió llamadas de la líder de partido, para confirmar el sentido del voto a favor del 2 de junio.



QUE la presidenta del CDE del PAN, Genoveva Huerta no se ponía de acuerdo ni consigo misma porque primero declaró que el PAN no participaría en la elección extraordinaria, pero posteriormente rectificó, que siempre sí. Pareciera, siguen en shock.



QUE el mismo síndrome lo padeció el presidente de la mesa directiva José Juan Espinosa, quien previo a la reunión de la Comisión de Gobernación declaró que la toma de protesta debía ser el 19 de junio para que Pacheco Pulido no estuviera por más tiempo, pero al final avaló el dictamen.



QUE ahora resulta que el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública “miente” con las estadísticas de índices delictivos en la ciudad de Puebla porque, según la titular de la Ssptm, Lourdes Rosales Martínez, “hay días en los que solo tenemos 10 incidentes” (sic); solo en robo de autos, se cometen 12 al día y seis atracos diarios a negocios, reporta el SNSP.