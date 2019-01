Trascendió

QUE el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue con su defensa de los gobernadores que son abucheados en casi todos los eventos por sus seguidores; “les pido respeto”, insiste.



Le tocó en esta ocasión salir al quite con el sinaloense Quirino Ordaz, de quien dijo que ha sido “muy responsable, y si no les gusta, no me importa”, expresó a sus simpatizantes.



Pero el amor fue mutuo, pues Ordaz, a su vez, insistió en que a la entidad le va a ir “a toda madre” con el Presidente.







QUE la bancada priista que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong en el Senado tiene ya claras sus prioridades para el próximo periodo de sesiones que inicia el 1 de febrero, dentro de las que destaca el tema de la Guardia Nacional, pero también la reforma educativa, donde buscarán que no haya retrocesos.



Los priistas quieren que en la minuta quede clara la participación de la Policía Federal que se desarrolló bajo la gestión de Osorio como secretario de Gobernación en el sexenio pasado y que incluso tuvo reconocimientos internacionales.



Por eso, uno de los ponentes en la plenaria será Álvaro Vizcaíno, ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien tiene todos los datos a la mano.







QUE no será el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, ni el subsecretario Arturo Herrera, sino el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien hoy acompañe a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y a los titulares de Pemex, Octavio Romero, y de la Profeco, Ricardo Sheffield, para comparecer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por el desabasto de combustible y el combate al huachicoleo, justo dos semanas después de dejar “plantados" a diputados y senadores.







QUE el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, estará hoy también en San Lázaro, pero para defender ante comisiones el plan educativo de Andrés Manuel López Obrador y con ello comenzar el proceso de análisis y dictamen que llevaría a la votación en el pleno a mediados de marzo.