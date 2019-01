Trascendió Monterrey

Que libradas todas las impugnaciones, Adrián de la Garza asumió anoche como alcalde de Monterrey por segunda ocasión y entre los asistentes a la toma de protesta destacaron los coordinadores del PRI en el Senado y la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Osorio Chong y René Juárez Cisneros.



También militantes de la talla de Ildefonso Guajardo, Héctor Gutiérrez de la Garza y Marcela Guerra, así como de los ex gobernadores Sócrates Rizzo, Natividad González Parás y Benjamín Clariond.



En representación del gobernador Jaime Rodríguez acudió el secretario de gobierno, Manuel González.



Que Adrián de la Garza destacó que una de sus prioridades es la seguridad, por lo que envió un mensaje al gobernador Jaime Rodríguez para que ceda el control total de la vigilancia policiaca al municipio.



Anunció también que cumplirá con todos sus compromisos, como el de otorgar apoyo económico a través de la Tarjeta Rosa y aseguró que ya no endeudará más al gobierno municipal.



Que los seis autos quemados la noche del martes en San Pedro Garza García dejan en claro que no hay policías suficientes para garantizar que estos delitos no vuelvan a ocurrir y para ello el alcalde Miguel Treviño ya puso manos a la obra en el reclutamiento de nuevos elementos.



Y segundo, que no se trató de un ataque directo o selectivo contra personas, sino más bien de un mensaje del crimen organizado.



Que inmerso en tantos problemas, el titular de la Agencia Estatal del Transporte, Jorge Longoria, ni tiempo tuvo para festejar ayer su cumpleaños.



En lugar de velitas para pastel, tuvo más bien muchas lumbritas, ya con la protesta en contra de una inminente alza de tarifas, ya con corridas de taxis piratas que hasta gritones de mercado tienen, ya con camiones caducos, ya con la nueva competencia de colectivos que lanzó Uber.



Pese a todo, el funcionario estatal tuvo muchas llamadas de felicitación.