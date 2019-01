Trascendió Monterrey

Que la vida útil de cientos de camiones urbanos ya está caduca de acuerdo a la Ley del Transporte de Nuevo León.



Y la Agencia Estatal del Transporte que encabeza Jorge Longoria está entre la espada y la pared, porque los transportistas argumentan que, sin incremento a las tarifas, no hay modo de renovar sus flotillas.



¿Será cierto o es parte del chantaje al gobernador Jaime Rodríguez?







Que tras varios años ausente de los actos políticos, el ex gobernador Natividad González Parás reapareció ayer en el PRI estatal en un homenaje luctuoso a tres militantes fallecidos, acompañado de otros dos ex mandatarios: Sócrates Rizzo y Benjamín Clariond.



El homenaje en recuerdo de los extintos Eduardo Segovia Jaramillo, Edmundo Martínez Torres y Justo Ibarra Castillo fue encabezado por el presidente y la secretaria general, Pedro Pablo Treviño y Lorena de la Garza.







Que en el Tecnológico de Monterrey inicia hoy el 49° Congreso de Investigación y Desarrollo, el encuentro científico más importante de esa institución.



En el marco del mismo, el Tec dará a conocer el aumento de 224 por ciento en la plantilla de profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), al pasar de 254 en 2009 a 570 en 2019.



Este salto, de acuerdo con Arturo Molina, vicerrector de Investigación y Transferencia Tecnológica del Tec, se debe a la consolidación de la estrategia de Investigación que Transforma Vidas del plan 2020.







Que mañana a las 20:00 será la sesión solemne del cambio de mandos municipales de Monterrey, o más bien, el concejal presidente, Bernardo González, le regresa la estafeta al alcalde reelecto, Adrián de la Garza.



Luego de casi ocho meses de impugnaciones, varias constancias de mayoría, la anulación de la elección ordinaria, una elección extraordinaria y otra vez impugnaciones, finalmente el abanderado priista se impuso sobre el panista Felipe de Jesús Cantú.