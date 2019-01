Trascendió Monterrey

Que para fortalecer el combate al huachicoleo y a los delitos en contra de la industria petrolera, el diputado priista Álvaro Ibarra Hinojosa presentará esta semana una iniciativa de reforma a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos.



La idea es castigar al servidor público que participe en estos ilícitos, además de contratistas, permisionarios o distribuidores de energéticos. Propone endurecer las sanciones pecuniarias con incrementos de 25 por ciento a las multas relacionadas con los delitos establecidos, es decir, un rango de 422 mil 450 pesos, como mínimo, y un millón 795 mil 412 pesos, como máximo.







Que la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, festejó su cumpleaños trabajando, al inaugurar ayer un espacio público que rehabilitaron y en el que construyeron áreas deportivas y de esparcimiento. Para ello fue acompañada por la coordinadora de Programas Sociales del gobierno federal en la entidad, Judith Díaz.



Ya en privado acordaron otros proyectos en conjunto que darán a conocer próximamente.







Que los diputados locales de Morena, Claudia Tapia y Armando Torres, y del PVEM, Ivonne Bustos, trabajan de nuevo en la propuesta de prohibir eventos masivos en el Parque Fundidora para no dañar más las áreas verdes.



En el periodo legislativo anterior lo plantearon y no tuvieron éxito, por lo que de nuevo, para el siguiente periodo que inicia en febrero y concluye el 1 de mayo, presentarán esta propuesta.







Que hoy habrá actividad en el Congreso del Estado. Se trata de la toma de protesta de María Idalia Plata Rodríguez como delegada del Consejo Mexicano de Turismo Deportivo (Cometud).



El evento es a las 10:00 y se realizará en la Sala Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, del Poder Legislativo; se espera la presencia de la ex velocista Ana Gabriela Guevara, actual titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).