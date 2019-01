Trascendió Monterrey

Que de los 42 diputados locales, solamente siete, hasta ayer por la tarde se habían sumado mediante firma al movimiento de protesta de Únete Pueblo en contra del tarifazo.



Se trata de Francisco Cienfuegos, del PRI; Claudia Tapia y Armando Torres, de Morena; Luis Donaldo Colosio, Mariela Saldívar y Horacio Tijerina, del MC, además de Tabita Ortiz, del PES.



¿Los demás?, pues ya será decisión de cada quién si acuden al plantón en la Macroplaza a firmar su postura en contra o no.







Que por cierto, nadie sabe para quién trabaja; ayer el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso, Francisco Cienfuegos, participó en la marcha de Únete Pueblo, en el centro de la ciudad, en contra del tarifazo, y cuando estaba por atender a los reporteros que acudieron, se coló a la entrevista la diputada local de Morena, Claudia Tapia.



Obviamente no le hicieron el feo, la integraron y salió también en las gráficas junto a Cienfuegos, a Lorena de la Garza, secretaria general del PRI en la entidad, y junto a la activista, Rocío Montalvo.







Que la dirigencia estatal del PES ayer se dio a la tarea de aclarar que uno de los detenidos el jueves pasado en San Pedro, acusado de presunto chantaje, José Ulises Treviño, no pertenece a este instituto político.



Treviño, como es del conocimiento público, fue candidato a la alcaldía de Juárez en la pasada elección y contendió por la coalición Juntos Haremos Historia, pero no es militante del PES, tampoco del PT, ni fue propuesto por estos institutos políticos, en realidad, es gente de Morena.







Que a unos días de que concluya su labor el Concejo Municipal de Monterrey —a menos que la máxima autoridad electoral diga lo contrario— destaca la labor que se realizó en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, cuyo titular es Gerardo Sierra Neavez.



Un grupo de desarrolladores le reconoció al funcionario municipal el desempeño, principalmente por la agilización en los trámites, y algunos ciudadanos de a pie por autorizaciones menores.